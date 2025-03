Trump anunció la creación de una reserva estratégica de criptomonedas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó recientemente al Grupo de Trabajo del Presidente sobre Activos Digitales para que incorpore XRP, Solana y ADA de Cardano en la reserva estratégica de criptomonedas del país. Sin embargo, su anuncio del 2 de marzo en Truth Social no hizo ninguna mención a Bitcoin ni a otras criptomonedas que podrían formar parte de esta iniciativa.

Este cambio en su postura contrasta con declaraciones previas. Durante la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, Tennessee, Trump había prometido que, en caso de ser reelegido, su administración mantendría el 100% de los Bitcoin en posesión del gobierno y cualquier nueva adquisición futura. En esa ocasión, enfatizó que estos activos servirían como base para una "reserva estratégica nacional de Bitcoin".

El discurso del mandatario respecto a la creación de esta reserva ha variado desde su orden ejecutiva del 23 de enero, que dio pie a la conformación de una "reserva de activos digitales" más amplia. Este giro ha generado malestar entre los maximalistas de Bitcoin, quienes esperaban un respaldo exclusivo a la criptomoneda líder del mercado.

Publicación en X de Donald Trump. Foto: captura de pantalla/X

La caída de Bitcoin

En febrero, Bitcoin registró una caída del 17,5%, situándose alrededor de US$ 84.252, debido a la volatilidad del mercado financiero y temores de una guerra comercial global.

Actualmente, el precio de Bitcoin es de US$ 92.714.00, con un aumento de US$ 7.563.00 (8,88%) desde el cierre anterior. Durante el día, ha alcanzado un máximo de US$ 94.994.00 y un mínimo de US$ 84.996.00.

Este repunte reciente se atribuye a la decisión del presidente Trump de incluir Bitcoin en la reserva estratégica de criptomonedas de Estados Unidos, lo que ha generado un sentimiento positivo en el mercado.