Madre disparó al violador de su hija y le dieron condena de 8 años: pide indulto en Chile

En Chile, una mujer identificada como Yesenia fue condenada a 8 años de cárcel por dispararle al padre biológico de su menor hija, luego de enterarse que este había abusado sexualmente a la niña. La madre de 33 años, que ya cumplió dos años de su sentencia en el Complejo Penitenciario Femenino de Valparaíso, solicitó recientemente el indulto al presidente Gabriel Boric.

Fue en el año 2021 que la menor, de 7 años por aquel entonces, relató a su madre que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico en repetidas ocasiones desde los 4 años.

"Yo le digo a mi hija: 'Tu tía me contó algo que tú le contaste anoche', y ella me queda mirando y me dice 'mamá te lo prometo que es verdad, mamá, yo te lo prometo por mi perrita que es verdad'. Ahí la abracé, y yo lloraba y le pedía perdón a mi hija por no haberme dado cuenta antes", señaló la mujer, en declaraciones al canal CHV.

Tras escuchar a su hija, Yesenia confrontó al sujeto, quien además era su expareja. Este la agredió y, según detalla el relato judicial, se armó un conflicto en medio del cual la mujer tomó un arma de fuego, que el individuo guardaba en su hogar, y le disparó en el brazo izquierdo, aunque sin afectarlo gravemente.

La madre fue sentenciada a ocho años de prisión por homicidio frustrado y porte ilegal de un arma, mientras que el padre recibió una condena de 18 años, que su expareja no considera suficiente. "Él violó y abusó de mi hija, desde que mi hija tenía alrededor de 4 años. ¿Cómo? No entiendo, o sea, es un daño irreparable para ella, para mí y para toda mi familia", relató la mujer, quien también denunció haber recibido agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de la familia del sujeto tras el incidente.

Ahora, Yesenia solicita la gracia a Gabriel Boric por razones humanitarias y al considerar que el juicio no tuvo perspectiva de género. "Yo le diría al Presidente que tome atención a mi caso porque yo igual fui condenada antes de que a él lo declaran culpable, entonces igual hay suficientes pruebas que se valida de que yo no estoy mintiendo", finalizó.