Facebook viral: muchacha se graba en pijama imitando a su cantante favorita Thalía [VIDEO]

Una muchacha se ha convertido en la nueva protagonista de un video que se ha vuelto viral en Facebook, debido a que intentó imitar a su cantante favorita, Thalía, cuando realizó el famoso ‘me oyen, me escuchan’ en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que la cantante Thalía estuvo en boca de todos el año pasado, luego de grabar unos curiosos videos en sus redes sociales, en el cual saludaba a sus fanáticos, además se animó a bailar y cantar la ahora famosa frase: “¿me escuchan ¿me oyen? ¿están ahí, mis vidas?".

Por ello, una joven fanática de la cantante mexicana se animó a imitar a Thalía, pero a su propio estilo, usando pijama y sin olvidarse de su celular en la mano, esta particular escena hizo reír a miles de usuarios en Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, la muchacha recién había despertado, pero eso no fue impedimento para grabarse, incluso saludó a sus supuestos fanáticos al mismo estilo de Thalía.

“Hola cacahuate yeah yeah, mi amigo fiel... Estoy en pijama... Hello everybody “, cantó la muchacha sin dejar de grabarse para su video de Facebook. Mientras ella tenía un celular, en su casa estaba un niño que no le prestó atención pese a que la protagonista del viral de Facebook le cantaba.

Luego de unos minutos, la muchacha en vez de cantar una canción de Thalía, se atrevió a interpretar ‘Amor prohibido’ de Selena Quintanilla: “Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón, oh, oh baby”.

Miles de usuarios en Facebook que vieron el video no han parado de reír con las ocurrencias de la joven en pijama, que fue identificada como Eva Rojas, tal como se describe es una actriz y cantante.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook: