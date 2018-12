Facebook: chica se pone cantar como Selena en el mercado, pero su imitación hace reír a todos [VIDEOS]

Una chica que vive en México y que es fan de Selena Quintanilla se ha vuelto 'famosa' en Facebook, debido a que fue al mercado a cantar las canciones de la 'reina del Tex mex'; sin embargo, su pésima imitación provocó que todos se rieran de ella.

No se sabe el lugar exacto de México donde se grabó este video viral, que superó las 398 mil reproducciones en Facebook; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se hagan tendencia en la red social, especialmente en los fans de Selena.

Como podrás apreciar en el video, publicado por la página de Facebook 'Banda TV', la joven llegó al mercado de su zona cargando un parlante y un micrófono, los cuáles conectó a una fuente de energía para poder bailar y cantar como la 'reina del Tex mex'.

Si eres fanático de Selena, entonces seguramente reconocerás que la canción que está cantando esta jovencita es 'La Carcacha', uno de los temas más populares de la cantante estadounidense de ascendencia mexicana que falleció en 1995.

Aunque la joven fanática de Selena canta algo desafinada, miles de personas en Facebook han resaltado su talento para el baile y le dejaron mensajes de apoyo para que siga haciendo lo que más le gusta, sin hacer caso a las críticas.

"No critiquen, para hacer eso se necesita de valor que muchos no tenemos, pues a mi parecer no lo hizo bien pero tiene un montón de actitud y yo se lo aplaudo", "Empezó bailando muy bien pero valió madre cuando escuché su voz", escribieron los usuarios en Facebook.