Facebook: chofer peruano es captado jugando Pokémon GO mientras manejaba [VIDEO]

Una gran indignación ha causado en las redes sociales, especialmente en Facebook, una serie de imágenes que muestran el preciso momento en que un chofer peruano es captado jugando Pokémon GO mientras manejaba su unidad de transporte.

Las polémicas imágenes, compartidas en el grupo de Facebook "Pokémon GO Perú Comunidad Oficial", han generado distintos comentarios en la red social, algunos no creen que el chofer hizo nada malo, mientras que otros lo critican duramente.

Los usuarios de Facebook que están a favor del chofer aseguran que estaba distrayéndose del tráfico, ya que el vehículo no se encontraba en movimiento; sin embargo, sus detractores creen que no es el lugar indicado para jugar Pokémon GO.

Esto debido a que si el chofer peruano seguía distraído jugando Pokémon GO cuando el tráfico se despejaba podría haber ocasionado una tragedia, como el atropello a una persona inocente o un choque contra otro vehículo que pudo dejar heridos o incluso muertos.

La publicación hecha en Facebook ha sido compartida por varios usuarios y tiene cientos de reacciones y comentarios. Si quieres ver las imágenes, tan solo revisa nuestra galería, deslizando la foto principal hacia la izquierda.