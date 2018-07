Youtube: desaparece en el mar y la hallan viva un año después en el mismo lugar [VIDEO]

¿Qué ocurrió con la protagonista de esta historia? El enigma que se viraliza en Youtube. Un misterioso caso en Indonesia ha tomado los medios de comunicación por estos días: la aparición de una mujer en el mismo lugar donde desapareció hace 18 meses y vistiendo la misma ropa. ¿Cómo hizo para sobrevivir? Entérate en la siguiente nota.

La historia comienza el 8 de enero de 2017, cuando Nining Sunarsih, de 53 años, disfrutaba de unas vacaciones en Sukabumi, Java occidental. Según Daily Mail, una gran ola sorprendió a la mujer, la arrastró aguas adentro y no se supo más de ella. Estaba acompañada de sus hermanos y nietos, quienes aseguraron oír los gritos desesperados de su pariente.

Tras varias semanas de búsqueda, las autoridades dieron por canceladas las operaciones, ante la presunción de que estaría muerta y su cuerpo perdido en el vasto océano. Pero la historia daría un giro inesperado que viene impactando en Youtube.

El padre de la desaparecida asegura que, a partir de junio, comenzó a tener sueños en los que su hija esperaba en la misma playa en la que desapareció. Al principio no dio importancia, pero el pasado sábado decidió trasladarse al lugar, guiado por estos sueños.

Los parientes señalan que estuvieron buscando a la mujer durante toda una tarde, hasta que, cerca de la medianoche, la encontraron tendida en el suelo, inconsciente, cubierta de arena. Los familiares quedaron más asombrados aún cuando vieron que Sunarish vestía las mismas prendas que el día de su desaparición.

Los médicos dispusieron su internación, y afirman —según la prensa local— que sus signos vitales son estables, por lo que se espera una pronta recuperación. Todavía no pudo ser interrogada y de ahí que hay diversas teorías que tratan de encontrarle una explicación lógica al caso.

La historia de la familia no convence. Más cuando, según el servicio de guardacostas, el día en el que Sunarsih fue supuestamente arrastrada por el mar, no se reportó personas desaparecidas y ese día no hubo grandes olas.

Usuarios también han viralizado por Youtube, Whatsapp, Twitter y otras redes la foto de una mujer muy similar a Nining Sunarsih, quien habría escapado de un centro de rehabilitación para personas indigentes.