Fans lanzan su propio Half-Life 3 usando guión descartado: ¿cómo jugar 'Project Borealis'?

Half-Life 3 es, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más esperados de la historia. Aunque esta saga es muy popular en todo el mundo, Valve lleva más de 17 años sin anunciar una nueva entrega. Tan larga ha sido la espera que un grupo de fanáticos ha decidido lanzar su propia versión, llamada "Project Borealis", que usará uno de los guiones descartados que se filtró en internet hace algunos años.

¿De qué trata 'Project Borealis'?

Tras el éxito del primer Half-Life (1998), Valve comenzó a trabajar en Half-Life 2 (2004), una secuela que tardó varios años en desarrollarse, ya que utilizó un nuevo motor gráfico llamado Source. Esta segunda parte tuvo dos expansiones (Half-Life 2: Episodio 1 y Half-Life 2: Episodio 2), las cuáles llegaron en 2006 y 2007, respectivamente. Se tenía planeado un 'Episodio 3', pero este nunca vió la luz.

Debido a que Half-Life 2: Episodio 2 terminó con un 'cliffhanger', muchos quedaron ansiosos con saber qué pasaría; sin embargo, hasta el momento, no tenemos una continuación. En 2017, Marc Laidlaw (uno de los guionistas de la saga) "filtró" el guion que Valve descartó, el cual nos revela lo que pasaría con Gordon Freeman (el protagonista) en su enfrentamiento contra el imperio Combine.

Aunque el guion publicado por Marc Laidlaw no sería la continuación canónica, eso no ha impedido que un grupo de fanáticos decidan emplearlo en un 'fangame' titulado 'Project Borealis', el cual fue desarrollado usando el motor Unreal Engine 5. Vale resaltar que esta entrega todavía no está terminada; sin embargo, ya puedes descargar un demo en tu computadora.

¿Cómo jugar 'Project Borealis'?

Si estás interesado en jugar 'Project Borealis', debes saber que puedes descargar la primera demo (de forma gratuita) en Steam. No obstante, tendrás que haber comprado previamente Half-Life 2, un videojuego que tiene un precio relativamente bajo. En YouTube, los desarrolladores han publicado un tráiler de lo que será esta entrega, cuya demo pesa alrededor de 6 GB.

¿Cuáles son los requisitos para jugar 'Project Borealis'?

Mínimos

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8500 o Ryzen 5 1600. Seis núcleos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compactible con DirectX 12 Ultimate o Vulkan 1.3.

6 GB de espacio libre.

Recomendados