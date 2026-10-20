Incendios forestales dejan 12 fallecidos y más de 800 afectados en Perú: CNDDHH exige acciones urgentes

Los incendios forestales en Perú han dejado 12 fallecidos y más de 800 personas afectadas hasta el momento, según alertó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Con más de 70 siniestros registrados a nivel nacional, regiones como Cusco, Cajamarca, Pasco, Apurímac y Puno reportan trágicas pérdidas humanas y severos daños en comunidades rurales e indígenas.

La organización aseguró que la gravedad de la emergencia exige una respuesta inmediata y articulada del Estado. Entre las acciones, piden priorizar la movilización de equipos aéreos y terrestres para sofocar los focos de fuego y brindar atención integral y auxilio económico para las familias afectadas.

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Muertes por incendios forestales

De acuerdo con la CNDDHH, la mayor parte de víctimas mortales por incendios forestales se registra en la región Cusco (4 fallecidos). Le siguen Cajamarca (3), Pasco (2), Apurímac (2) y Puno (1) en medio de un escenario en el que se registra más de 70 siniestros de este tipo a nivel nacional.

"A esta tragedia se suma la pérdida de viviendas, animales, así como de los medios de subsistencia de numerosas familias, que hoy enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad", señaló la organización que exigió atención inmediata y oportuna para las personas afectadas, especialmente niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Incendios forestales en Perú

Exigen acciones inmediatas

Entre las medidas a priorizar, la CNDDHH solicitó al Gobierno nacional y las autoridades regionales y locales que movilicen equipos aéreos y terrestres para sofocar los incendios, así como brindar atención integral y auxilio económico a las familias afectadas.

También pidió proteger a las comunidades rurales e indígenas junto a sus organizaciones, asignar presupuesto para prevención y alerta temprana, y garantizar información pública y transparente sobre los daños y recursos. “La pérdida de vidas y el desamparo de las familias exigen fortalecer urgentemente la prevención y la respuesta estatal”, aseguró la asociación.