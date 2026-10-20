Corte Superior de Justicia de Sullana, tras concurso público, incorpora ocho servidores jurisdiccionales y administrativos al régimen laboral 728

En una significativa ceremonia la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, llevó a cabo en el auditorio de la sede principal “Juan Luis Alegría Hidalgo”, la incorporación de ocho servidores judiciales bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728 (a plazo indeterminado), ganadores del Concurso Público de Méritos 001- 20026, que realizarán labores jurisdiccionales y administrativas en Sullana y Talara.

La máxima autoridad del distrito judicial Yone Li Córdova tras felicitar a los ganadores los exhortó a cumplir el compromiso de fortalecer la capacidad operativa de sus despachos, optimizar el servicio de administración de justicia y brindar una atención más ágil y eficiente en favor de toda la comunidad jurídica y la ciudadanía.

El presidente de la Corte hizo entrega de kits de bienvenida a los ganadores del proceso de selección, mientras cada uno de sus familiares les colocó su fotocheck. Finalmente, los trabajadores Pedro Luis Yaipén Vílchez, secretario judicial de la Sala Civil y Eliana Bayona Chero, especialista judicial de audiencia del módulo Penal Corporativo de Pariñas, dieron las palabras de agradecimiento.

Durante el evento, se entregaron kits de bienvenida, y los nuevos servidores recibieron inducción. Foto: difusión.

En la ceremonia junto con el titular de la Corte, estuvieron la jefa de la ODANC Sheilla Crisanto Cerón y los jueces superiores Pedro Lizana Bobadilla y Jorge Alva Inga, así como integrantes de la Comisión de Concurso. Seguidamente los servidores nombrados recibieron una inducción de la jefa de Personal Alessandra Ramírez Saavedra, de la secretaria técnica del PAD Ingebor Silupú Chorres y del jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo Edgardo Torres Vilchérrez.