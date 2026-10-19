Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política y policías roban banco | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Piura: escolar de 15 años termina con heridas en el rostro tras presunto ataque de una compañera

La familia de la adolescente exige respuestas sobre la gestión de la dirección del colegio, tras un incidente que ha generado preocupación y protestas en la comunidad educativa.

La Defensoría del Pueblo intervino, solicitando la activación de protocolos de violencia escolar para proteger a la menor y garantizar su seguridad tras la agresión.
La Defensoría del Pueblo intervino, solicitando la activación de protocolos de violencia escolar para proteger a la menor y garantizar su seguridad tras la agresión.Foto: difusión/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Una estudiante de 15 años resultó herida en el rostro tras ser presuntamente agredida con un objeto punzocortante por otra alumna durante el recreo en la institución educativa José María Raygada Gallo, ubicada en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, Piura. El caso generó preocupación entre las familias del plantel y motivó una protesta frente a la comisaría local para exigir que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.

Según informó RPP, los familiares de la adolescente cuestionaron la respuesta inicial de la dirección del colegio y pidieron que se adopten sanciones ante lo ocurrido dentro de las instalaciones educativas. La Defensoría del Pueblo también intervino y solicitó a las autoridades competentes realizar las diligencias correspondientes, activar los protocolos contra la violencia escolar y garantizar la protección de la menor.

Video destacado

🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Ala de avión se incendia antes de despegar a Piura en el aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros fueron desembarcados

lr.pe

Padres de familia protestan en Querecotillo y exigen sanciones por agresión escolar

Tras conocer el caso, padres de familia y vecinos acudieron a los exteriores de la comisaría de Querecotillo con carteles para reclamar justicia. La movilización estuvo relacionada con el presunto ataque ocurrido durante el horario escolar y con el manejo que habría dado la dirección de la institución educativa a la situación.

La madre de la estudiante señaló que el director habría pedido a ambas alumnas darse la mano en su oficina, sin disponer otras medidas disciplinarias contra la presunta agresora. Por ello, solicitó que se evalúe la actuación de la autoridad del plantel y se adopten medidas frente a lo sucedido. Los hechos denunciados deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes.

Puedes ver

Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

lr.pe

Defensoría solicita activar protocolos de violencia escolar y proteger a la menor

La Oficina Defensorial de Piura y el Módulo Defensorial de Sullana solicitaron a la comisaría de Querecotillo realizar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias de la presunta agresión. Además, exhortaron a la UGEL Sullana y a la dirección del colegio José María Raygada Gallo a activar de inmediato los procedimientos establecidos para atender situaciones de violencia entre estudiantes.

El pedido de las dependencias defensoriales también contempla medidas de protección para salvaguardar la integridad de la adolescente afectada. La solicitud responde, además, a las amenazas que sus familiares han señalado, por lo que se requiere evaluar acciones de resguardo específicas. Las autoridades educativas y policiales deberán atender el caso conforme a sus competencias y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: se retoma el debate sobre la delegación de facultades

Emiten en Estados Unidos una nueva orden de arresto contra el exlíder cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas

Sociedad

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 19 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Lima será sede del evento de orquídeas más grande del país por los 40 años de la Sociedad Peruana de Orquídeas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución del Senado EN VIVO: se retoma el debate sobre la delegación de facultades

Comisión de Constitución del Senado alcanza quorum gracias a un senador de Obras

Susana Matute al oficialismo por frenar el debate sobre los límites del Senado: “Ellos no tienen voluntad"