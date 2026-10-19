Piura: escolar de 15 años termina con heridas en el rostro tras presunto ataque de una compañera

La Defensoría del Pueblo intervino, solicitando la activación de protocolos de violencia escolar para proteger a la menor y garantizar su seguridad tras la agresión.

La Defensoría del Pueblo intervino, solicitando la activación de protocolos de violencia escolar para proteger a la menor y garantizar su seguridad tras la agresión. Foto: difusión/Composición LR

Una estudiante de 15 años resultó herida en el rostro tras ser presuntamente agredida con un objeto punzocortante por otra alumna durante el recreo en la institución educativa José María Raygada Gallo, ubicada en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, Piura. El caso generó preocupación entre las familias del plantel y motivó una protesta frente a la comisaría local para exigir que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.

Según informó RPP, los familiares de la adolescente cuestionaron la respuesta inicial de la dirección del colegio y pidieron que se adopten sanciones ante lo ocurrido dentro de las instalaciones educativas. La Defensoría del Pueblo también intervino y solicitó a las autoridades competentes realizar las diligencias correspondientes, activar los protocolos contra la violencia escolar y garantizar la protección de la menor.

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Padres de familia protestan en Querecotillo y exigen sanciones por agresión escolar

Tras conocer el caso, padres de familia y vecinos acudieron a los exteriores de la comisaría de Querecotillo con carteles para reclamar justicia. La movilización estuvo relacionada con el presunto ataque ocurrido durante el horario escolar y con el manejo que habría dado la dirección de la institución educativa a la situación.

La madre de la estudiante señaló que el director habría pedido a ambas alumnas darse la mano en su oficina, sin disponer otras medidas disciplinarias contra la presunta agresora. Por ello, solicitó que se evalúe la actuación de la autoridad del plantel y se adopten medidas frente a lo sucedido. Los hechos denunciados deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes.

Defensoría solicita activar protocolos de violencia escolar y proteger a la menor

La Oficina Defensorial de Piura y el Módulo Defensorial de Sullana solicitaron a la comisaría de Querecotillo realizar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias de la presunta agresión. Además, exhortaron a la UGEL Sullana y a la dirección del colegio José María Raygada Gallo a activar de inmediato los procedimientos establecidos para atender situaciones de violencia entre estudiantes.

El pedido de las dependencias defensoriales también contempla medidas de protección para salvaguardar la integridad de la adolescente afectada. La solicitud responde, además, a las amenazas que sus familiares han señalado, por lo que se requiere evaluar acciones de resguardo específicas. Las autoridades educativas y policiales deberán atender el caso conforme a sus competencias y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.