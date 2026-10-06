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Denuncian que siete niños habrían muerto tras consumir agua con arsénico en Lambayeque

Según la dirigente Berta Rojas, más de 1.500 personas en el caserío Santa Isabel de Mórrope toman el líquido contaminado desde hace una década. Exigen la atención urgente de las autoridades.

Agua estaría contaminada en Lambayeque
Agua estaría contaminada en LambayequeFoto: Emmanuel Moreno / La República
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La dirigente de la Asociación de Mujeres Unidas Somos Una Sola Fuerza (Amusfu) de Lambayeque, Bertha Rojas Belicoso, señaló que al menos siete niños habrían muerto en el distrito de Mórrope tras estar expuestos al consumo de agua con arsénico y exigió que las autoridades tomen acciones inmediatas frente a esta problemática.

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Hace 10 años toman "veneno"

Según explicó la activista en rueda de prensa, desde del 2016 más de 1.500 personas que residen en el caserío Santa Isabel y anexos, en el distrito de Mórrope, consumen agua con un nivel de arsénico que es cinco veces mayor al permitido por las normas sanitarias. Esto habría generado que una cantidad importante de pobladores, principalmente adultos mayores y niños, desarrollen enfermedades que han menoscabado su salud, llevándolos inclusive hasta perder la vida.

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"Tenemos nuestros niños que han muerto con leucemia, aparente como resultado de tomar esa agua contaminada con metales pesados. Son alrededor de siete menores que han perdido la vida a lo largo de estos años. El último fue hace como un año, el cual estuvo internado por en el hospital Regional de Chiclayo. Las autoridades saben de esta situación y no hacen nada", declaró.

La dirigente enfatizó que este escenario ha llevado a que algunas madres migren a otros lugares para tratar de salvar a sus hijos. En tanto, quienes no pueden irse se ven obligadas a comprar baldes y botellas con agua todos los días para beber o preparar sus alimentos, lo cual ha significado un fuerte impacto en su economía.

Exigen la atención urgente de autoridades

Exigen la atención urgente de autoridades

Exigen acciones urgente

"Es triste saber que estamos dando de tomar o comer 'veneno' (cuando cocinan su comida) a nuestros hijos o nietos", agregó.

Rojas Belicoso explicó que no solo son las más de 1.500 personas del sector Santa Isabel las que consumen agua con arsénico, sino que es la mayoría de la población del distrito de Mórrope, unos 8.000 pobladores en total.

En ese sentido, exigió a las autoridades locales, regionales y nacionales brindar atención y una solución definitiva urgente, y dejar de lado la dotación de filtros los cuales no son reemplazados a tiempo y al mediano plazo quedan inutilizables. El clamor también alcanza a las autoridades recientemente elegidas.

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