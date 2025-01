El empresario peruano Juan Antonio García Flores ha sido acusado públicamente por el ministro del Interior, Juan José Santivánez y la Policía Nacional del Perú (PNP) como presunto extorsionador sin tener pruebas concluyentes. El propietario de dos discotecas en San Juan de Lurigancho señaló ser una víctima más de las bandas criminales, pues desde inicios de este año viene recibiendo amenazas de muerte para pagar cerca de S/100.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia. Ahora exige una rectificación inmediata por parte de las autoridades y solicita que se investigue mejor el caso.

"Me siento demasiado mal porque yo no soy un extorsionador. Yo soy un empresario que ha sido víctima de extorsión. Quiero pedir al ministro (del Interior) y al general (de la PNP) que investiguen bien (...) Todo lo que yo me he ganado trabajando y amaneciéndome se ha venido abajo. Deberían investigar bien porque soy víctima de extorsión desde el 8 de enero", declaró el empresario de SJL en una conversación con 24 Horas.

Delincuentes colocaron bombas en su auto y exigían pago de S/100.000

Según señaló el empresario, en lo que va del año, los extorsionadores han colocado bombas frente a la entrada de sus discotecas en SJL y en su auto, exigiéndole un pago de S/100.000 para no atentar contra su persona y su familia.

"Ponían una bomba en una de mis discotecas y me decían: 'Toño, mira lo que te va a pasar'. Ponían otra bomba en otra discoteca y me decía: 'Toño, estás viendo' (...) Me dijeron:: 'Busca tu garante'. Me pedían como S/100.000", señaló

Ante las continuas amenazas, el empresario se vio forzado a pagar S/5.000 a dicha organización criminal.

PNP reconoció error al señalar al empresario como presunto 'extorsionador'

El coronel PNP Franco Moreno Panta, quien lidera una división especializada de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reconoció en una conferencia de prensa que la inclusión del empresario peruano Juan Antonio García Flores en la lista de extorsionadores fue 'un error material'.

“Él fue inicialmente un agraviado, es (dueño) de una empresa. Entonces, al momento, ha habido un error material”, indicó.