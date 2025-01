Las patinadas de Juan Santiváñez: confunde a un sereno como extorsionador y ahora a un empresario

Juan José Santiváñez hizo pública en televisión nacional una lista de los presuntos líderes de bandas de extorsionadoras más peligrosas del país, indicando que sería el resultado de un trabajo de investigación realizada en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, dos de los cinco rostros mostrados estarían equivocados.

El primero es el de Carlos Lunavictoria Santillán, sereno de la Municipalidad de Lima, quien envió una carta notarial al ministro Santiváñez pidiendo su rectificación por haberlo identificado como un presunto extorsionador. Ahora, una segunda persona mal identificada sería el empresario Juan Antonio García Flores quien, muy al contrario, es víctima de extorsión e incluso se ha visto obligado a pagar cupo ante las constantes amenazas.

Las patinadas de Santiváñez al combatir las extorsiones

Ante la divulgación de los datos y la imagen del empresario por parte del ministro del Interior, la esposa del empresario García Flores, no dudó en salir en un canal nacional y decir que la entidad estatal está sindicando a su pareja y que todas las acusaciones son falsas.

"Exhorto a que tomen consciencia, investiguen bien y deslinden a él de toda clase de responsabilidad", expresó la esposa del empresario. Añadió, que Juan Antonio es víctima de extorsión por el delincuente apodado 'Lágrima', en relación de haber organizado el evento del aniversario del municipio.

Por su parte, el empresario mencionó que es dueño de dos discotecas en San Juan de Miraflores y que a causa de las extorsiones tuvo que salir del distrito mencionado. "Yo no soy ningún extorsionador, yo soy un empresario víctima de extorsión. Yo quisiera pedir al ministro, al general que investiguen bien. Que demuestren que cimientos tienen, yo sé lo que hago, qué audios hay, que demuestren. A mí me están extorsionando desde el 8 de enero, me pedían como 100.000 soles", indicó.

Al respecto, en conferencia de prensa, el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, indicó lo siguiente: "Hemos recogido una serie de informaciones relacionadas con los atentados, las negociaciones, los nombres, los apodos. Y también puede ser que se trate de una homonimia, pero estamos pidiendo un apoyo ciudadano para la pronta ubicación", manifestó.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez y el mal uso de las redes sociales del Ministerio del Interior con el dinero del Estado

Antes de García Flores, el sereno Carlos Lunavictoria Santillán también hizo público que el titular de la cartera del Interior se equivocó al identificarlo como líder de una banda criminal de extorsionadores, por lo que, a través de una carta notarial, le solicitó que en un plazo de 24 horas se rectifique del error cometido. De caso contrario, iba a recurrir a otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

"Debo indicar que, soy un orgulloso sereno de la Municipalidad de Metropolitana de Lima, que cada día de labores, me enfrento a la delincuencia y a si contribuir con mi trabajo para poder exterminar a este tipo de lacras que tanto daño hacen al Perú", expresó Carlos Lunavictoria. Hasta la fecha, Juan Santiváñez nunca se ratificó públicamente.

Cabe precisar que ambos ciudadanos, Carlos Lunavictoria Santillán y Juan Antonio García Flores, no cuentan con requisitorias vigentes ni antecedentes penales.

No es la primera vez que Santiváñez acusa a un inocente

Las equivocaciones del ministro Santiváñez no son recientes. En octubre del 2024 ordenó la detención del ciudadano Iván Quispe Palomino y lo nominó como el segundo al mando de Sendero Luminoso. En aquella oportunidad, el titular del Interior señaló que Quispe Palomino poseía una doble identidad y tres requisitorias; sin embargo, esa información resultó falsa y luego se concluyó que todo resultó un error de homonimia.

Iván Quispe Palomino se encontraba alejado de cualquier grupo terrorista desde 1999, cuando se entregó a las fuerzas del orden y se convirtió en colaborador de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Iván es considerado como traidor por su hermano Víctor Quispe Palomino, alías 'José', quien lidera una organización narcoterrorista armada desde la zona de Vizcatán, en el Vraem.

Al respecto, el especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, Jaime Antezana, dijo a este diario: "No puedes presentar a un colaborador como terrorista y menos como el número 2. ¿Cómo va a ser el número 2 de Sendero, si ya no está vinculado a esto?. El número 1 y 2 fueron capturados por la Dircote en noviembre del año pasado, cuando cae el hijo del camarada ‘José’, Víctor Zúñiga. El 2 era el hijo de Gabriel, que también fue capturado. Están inventando el número 2 cuando no tiene nada que ver ese hombre con todo lo que ha pasado".