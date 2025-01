Un comerciante en San Martín de Porres enfrenta una situación crítica tras ser extorsionado por cuarta vez en cinco meses. La familia, que se dedica a la venta en su bodega, ha sido amenazada con explosivos y exigencias de dinero, mientras lidian con problemas de salud en su hogar.

La noche del miércoles 8 de enero, un individuo encapuchado y vestido con pijama detonó un explosivo en la puerta del negocio familiar. Este acto de violencia se suma a una serie de amenazas que comenzaron en agosto de 2024, cuando los delincuentes exigieron 10 mil soles a cambio de dejarles trabajar en paz.

Extorsionador detona explosivo en puerta de bodega en SMP

El extorsionador, quien vestía una polera oscura, una mascarilla y un pantalón de pijama rojo, prendió un explosivo en la puerta de una bodega, ubicada en la cuadra 8 de avenida avenida Miguel Grau, en San Martín de Porres. Sin embargo, no es la primera vez que este negocio es víctima de la inseguridad ciudadana.

Daños en la tienda tras el ataque de los extorsionadores. Foto: Rosa Quincho.

“Estaba curando a mi padre, que se encuentra mal de salud y está postrado en su cama, cuando escuchamos un fuerte estruendo. Estamos cerrando el local a las 9:00 p.m. por el temor que existe y porque no hay clientes debido a una obra inconclusa de pistas y veredas desde hace un año”, mencionó uno de los propietarios.

PUEDES VER: Trabajador muere tras caer de antena eléctrica cuando realizaba trabajos de mantenimiento en Independencia

Cuarto ataque de extorsionadores en cinco meses

Una familia de Áncash enfrenta por cuarta vez amenazas de extorsión, lo que ha generado gran preocupación entre sus miembros. Desde el 13 de agosto de 2024, comenzaron a recibir mensajes en los que se les exigía el pago de S/10.000. Ante la falta de respuesta, los delincuentes optaron por dejar cartas intimidatorias en dos ocasiones. A pesar de que la situación parecía haberse estabilizado, en noviembre del año pasado, los extorsionadores regresaron con un nuevo mensaje amenazante, reavivando el temor en el hogar afectado.

Recientemente, un grupo delictivo ha amenazado a los comerciantes de la bodega, instándolos a comunicarse a un número de celular para garantizar que puedan disfrutar de las festividades navideñas sin inconvenientes. En caso de no recibir respuesta, los delincuentes advirtieron que dejarían dos granadas en el establecimiento.

PUEDES VER: Hombre muere atropellado por camión militar cuando intentaba cruzar la pista en el óvalo de la Plaza Unión

“Que ni piensen que les vamos a dar (dinero). Estoy pasando un mal momento, no tengo ni siquiera para hacerle curar a mi papá. Ahora estamos endeudados con los bancos. Desde el primer momento, hemos presentado denuncias en la policía, pero no vemos avances. De lo contrario, no habría pasado esto. Hay rabia e impotencia, mis hijos están como secuestrados, no quieren bajar”, acotó el dueño.

Vecinos exigen mayor seguridad tras el ataque de los extorsionadores

En tanto, los vecinos cuestionaron a los municipios de Lima y San Martín de Porres. Ellos indicaron que la delincuencia en el sector a incrementando a raíz de la obra de pistas y veredas que está inconclusa. “Este era un sitio tranquilo, pero se ha salido de control. En la farmacia pusieron una granada, a una panadería también le están extorsionando. Estamos en abandono”, subrayó una residente.

“Los malhechores no saben la situación que estamos enfrentado. Hace un mes, hemos perdido a mi suegra y ahora mi suegro está mal. Estamos juntando dinero para que le hagan curar, pero esas personas solo se dedican a hacer daño a la gente. No hay apoyo y seguridad. Nosotros sólo estamos sacando para comer y no somos nuevos aquí, tenemos 20 años, no somos unas malas personas”, culminó la esposa del propietario.