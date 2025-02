“¿Cómo vas a ponerle Corazón Serrano? Ese nombre no vende”

Corazón Serrano cumple 31 años de trayectoria convertido en un ícono de la cumbia peruana. El director musical Edwin Guerrero Neira, quien ha sido el artífice de los éxitos más populares de la agrupación, nos comparte en esta entrevista con La República los momentos más memorables de la banda: desde sus humildes inicios en la sierra de Piura hasta su plan para conquistar escenarios internacionales. También conversa sobre el desafío constante de innovar musicalmente manteniendo sus raíces andinas. Por último, da su versión tras la salida de los exintegrantes Briela Cirilo y Edu Baluarte.

—Cuando suena la canción 'Mix arrepentida', que usted la interpreta y representa a una de las primeras canciones de Corazón Serrano, ¿qué imágenes se le vienen a la mente hoy?



—El 'Mix arrepentida' es una recopilación de canciones que pegaron. Cuando hicimos ese mix, ya teníamos ocho años en el mercado y ahí estaba la canción 'Arrepentida', 'Alitas quebradas' y 'Mi primer amor', que más o menos fueron las tres canciones que desde que comenzamos hasta ahí fueron un 'gol' (éxito). En ese tiempo, el que cantaba más era yo, cantaba casi todas las canciones desde el comienzo junto con mi hermana, pero después entró mi otra hermana, Edita. Ella no comenzó con nosotros porque era muy niña. Las primeras canciones yo las grababa en primera voz y mi hermana Yrma me hacía segunda. Y después ya éramos los tres. Y la canción 'Arrepentida' es una historia para mi hermano Lorenzo. Él cuenta que le dijo a un compositor muy conocido en Piura: '¿Por qué no me haces una canción de esta historia?'. Porque eso le estaba pasando a Lorenzo: 'Muy joven me enamoré de una hermosa mujer, pero por mi humilde condición, no pudo ser, ¿no? Después de tanto tiempo, la suerte para mí cambió, ahora quiere volver'. El señor hizo la letra de una canción y me la dio a mí, y todo el mundo pensaba que yo la cantaba porque era mi historia. Pero, bueno, es la historia que le pasa a muchos en realidad, ¿no?



—¿Cuándo fue la última vez que visitaron Pacaipampa, en Piura, la localidad de origen del grupo?



—Nuestro pueblo de origen es un centro poblado llamado Bellavista de Cachiaco, que pertenece al distrito de Pacaipampa. O sea, nosotros no hemos vivido en Pacaipampa como distrito. De ahí para allá son dos horas en carro y caminando ―porque en ese tiempo, cuando nosotros vivíamos allá, si querías ir al distrito, tenías que caminar― 12 horas. No existía carretera. Nuestro pueblo también colinda con Huancabamba, que es la otra provincia de la sierra de Piura. Siempre vamos, porque allá están nuestros familiares. Estos dos últimos años no hemos ido porque nuestro mayor motivo para ir a nuestro pueblo eran nuestros abuelitos, pero desgraciadamente ya en la pandemia nos dejaron y ya no hemos vuelto. Yo no he vuelto, pero mis hermanos mayores siempre van. Es que ahí está toda la familia, los tíos, primos. Es más, ese pueblito es de pura familia Guerrero y Neira.

—Sobre la producción del grupo, entre canciones propias, arreglos y covers. En total, ¿cuántos temas ha lanzado Corazón Serrano?



—No tengo un aproximado, pero, a ver, si te pones a pensar, ponle en 30 años. Sacaremos 100 al año, imagínate ¿cuántas van? Y como tú dices, covers y propias. Es que a veces (los temas) pasan desapercibidos también. Simplemente, la gente no las acepta y ya está. Por ejemplo, en ese tiempo, cuando se sacaba los casetes, luego los CD, grabábamos 18 canciones, de las 18, pegaban 3 o 2. Y el resto pasaban totalmente desapercibidas. Me acuerdo de que hubo un álbum, en el 2007, en el que no pegó ninguna (canción) y yo me deprimí totalmente. En ese año no estaba pasando un buen momento de mi vida y eso se vio reflejado en la producción. Tenía que pensar en nuevas ideas. Yo dije: 'O de repente el estilo no le gusta a la gente o hay que agregar nuevos instrumentos o hay que modernizar'. La gente también nos critica. Si tú te pones a analizar el estilo de Corazón Serrano, desde la primera canción hasta ahora es totalmente diferente. Los primeros años grabábamos pura cumbia sanjuanera con instrumentos clásicos, guitarra de madera sin batería electrónica. Cuando nosotros íbamos agregándole instrumentos como batería electrónica, la gente decía: 'Oye, pero ¿por qué le agregan?'. Siempre están las críticas. Cuando le poníamos distorsión a la guitarra, la gente criticaba. Pero si tú quieres crecer, hay que mirar un poco más allá: ¿qué le gusta a la gente? En ese tiempo, ¿qué le gustaba a la gente de Chiclayo? ¿Qué le gusta a la gente de Trujillo? Y así sucesivamente. Si tú te pones a escuchar las canciones de Corazón Serrano, ahora tienen un poco del norte, un poco de la música chicha, por ejemplo, de referencia Los Shapis, Grupo Guinda, Los Ecos y también tiene un poco del sur, de grupos conocidos internacionalmente de Juliaca o de Cusco. Entonces, es como una fusión. Hemos agregado instrumentos, hay canciones que tienen charango, vientos, acordeón y mucha gente lo toma a bien ese cambio porque abre el mercado, pero hay gente, que le gusta netamente el estilo sanjuanero, que te critica, incluso hemos perdido ese público. Hay gente en el norte en Piura que dice: 'No, ya no me gusta Corazón Serrano'. Pero tú tienes que elegir cómo quieres crecer porque si no arriesgas, no ganas.

—¿Cómo avanza el plan de internacionalización del grupo? Hace un tiempo hablaron de la posibilidad de ingresar a México y Colombia.



—Respecto a México, nos hablan mucho. En las redes, cuando subes algo, el 60% de los comentarios vienen de México. Incluso, nosotros hemos llegado a ir con Leodan (Guerrero Neira) a unas reuniones en México para ver el tema de cómo ingresar, pero es muy duro llegar a las radios. Los promotores de eventos no quieren arriesgar, quieren que vayamos con seis músicos o dos chicas, tres chicas y estamos en eso. A Colombia no es que hemos ido para ingresar a ese país, sino para realizar producciones desde Colombia hacia el mundo. Ellos han visto a través de Sony Music un potencial en el grupo. Entonces, hemos viajado. Junto con nuestro aporte y el de ellos estamos haciendo una producción, que esperemos tenga otra entrada. Pero, a la par, estamos produciendo también canciones netamente acá en el Perú.



—El año pasado viajaron a Colombia, ¿qué otros detalles nos puede comentar?



—Fuimos a grabar, hay 12 canciones, de las cuales 6 están por terminarse, pero se estancaron 2 canciones porque una chica salió (del grupo) y nos malogró el plan. Entonces, tenemos que hacerlo de otra forma y ahí estamos.



—¿Es cierto que en los inicios el grupo, acá en Lima, fue discriminado por su nombre y que les propusieron cambiarlo para difundir sus canciones?



—Vale aclarar que mi hermano Lorenzo se ha comido todas esas vergüenzas. Mi hermano Lorenzo es el mayor, él ha estado a cargo del grupo hasta hace seis años, pero ya se cansó, se enfermó. Yo siempre me he encargado de la música. La parte empresarial la administraba mi hermano. Y yo he vivido eso (el menosprecio). Nosotros éramos niños y yo sí me acuerdo de que llegabas a los medios y nada. Y no solo a nosotros, no es que nos queremos hacer las víctimas, pero yo veo a amigos así, que tocan otros estilos o del mismo Piura —que son sanjuaneros— y los discriminan. Ahora están un poco más abiertas las radios, pero te discriminan. Yo me acuerdo, una vez, que fuimos a un programa muy conocido, un musical de televisión: nos tuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Comenzaron a grabar a las 11 y desde las 8 nos hicieron ir. Creo que la intención era que nosotros grabemos primero antes de que lleguen todos. Y esperamos hasta que como a las 4 de la tarde ya apagaron todo. Y nosotros (preguntamos): '¿No nos van a dejar grabar?'. Y era la canción 'Arrepentida' justo. De pronto, llega el productor y dice 'ya'. Cuando nos vimos, estábamos cantando (y ellos) toditos estaban conversando. Las cámaras ahí nomás habían puesto y estaban apagadas. Nunca salió, obviamente, porque estaba apagado todo, fingieron grabar. Y así muchas cosas, Lorenzo se iba a reuniones y luego nos contaba: 'Hermanos, esto me han propuesto'. Incluso, fue a una radio y dijeron: '¿Cómo vas a ponerle Corazón Serrano? Ese nombre no vende, ¿y si le cambiamos de nombre?'. Hasta hicieron dudar a mi hermano.

—En el año 2014 se reportó en medios que el grupo había sufrido ataques discriminatorios en redes, posteriormente, en el 2020, ustedes se han pronunciado contra el racismo. ¿Siente que ha cambiado un poco la situación en estos 10 años?



—¿En el 2014? Todos los años hemos recibido ataques, hasta ahora aún critican bastante, y no ha cambiado nada. Lo único que cambia es que te haces un poco más conocido y como que la gente ya te respeta. Como te digo, tengo compañeros musicales, artistas talentosísimos que solo por hacer un estilo, la gente que hace otro se cree superior. En eso no ha variado nada.



—Una pregunta más directa para usted: ¿se siente orgulloso de ser serrano?



—Claro, yo soy netamente serrano. He vivido hasta los 8 años en la sierra, después ya nos llevó mi papá a Piura a todos para vivir, pero yo soy netamente serrano y orgullosísimo de nuestras raíces. Ser serrano significa identidad.



—¿Cuándo cree que podamos ver un concierto de Corazón Serrano, Agua Marina y Grupo 5 juntos en el Estadio Nacional?



—Eso yo no lo puedo decir. No sé, yo quiero, Agua Marina son mis amigos, Grupo 5 son mis amigos. Siempre conversamos, pero nunca hemos hablado de que hay que juntarnos. No sé si ellos estén dispuestos, la verdad, porque no sé, pues Grupo 5 está en otra forma de pensar. No sé si en algún momento se pueda, igual sería bonito para el público juntarnos. La verdad sí sería muy bonito juntarnos. Espero que se dé.

—¿A qué grupo nacional usted admira o le ha servido como un referente?



—Varios, desde que llegué a Piura desde la sierra. En mi tierra no había ni carretera ni luz. Me acuerdo de que mi papá había comprado un radio, de esos chiquitos que son a pila. Y la única radio que llegaba ahí era una radio ecuatoriana: Radio Cariamanga. Escuchábamos pura música ecuatoriana, como sanjuanitos, pasillos. Y esa era mi música. Cuando he llegado a Piura, es ahí donde descubro otra música, descubro la cumbia, el huayno, toda la música criolla y la primera referencia para nosotros fue Armonía 10, Agua Marina, Cantaritos de Oro. Después ya escuché a los grupos de cumbia andina. Yo soy seguidor de Los Shapis, de Los Ecos, de Pascualillo, Grupo Guinda. Y del folklore más todavía. Había un grupo en Cajamarca que mi papá siempre escuchaba ya estando en Piura. Se llamaba, Los Reales de Cajamarca, es un grupo de huaynos, y Los Tucos de Cajamarca. Mi papá lo disfrutaba al máximo. Incluso, una vez hice un tiktok con mi mamá bailando, porque le encantan y yo me acuerdo de esas canciones. Si te pones a analizar las canciones de Corazón Serrano de esos tiempos, era una cumbia sanjuanera, pero combinada con ese folklore cajamarquino. Esos grupos son referencias para nosotros.



—¿Y a nivel nacional qué artistas del folklore?



—Siempre he admirado de manera personal la música ayacuchana, a los hermanos Gaitán Castro, Max Castro. Admiramos a Antología, William Luna, me gusta Raíces de Jauja, la música huancaína, la tunantada es espectacular. Toda la música del Perú. La verdad que yo me pongo a analizar y todos tienen una identidad y es hermosísima. Cuando nos vamos de viaje, yo pongo mi música, nos vamos con pura música del Perú.



—Respecto a los exintegrantes de Corazón Serrano, entre los fans se han preguntado si ha pasado algo en la interna del grupo porque hay cantantes como Edu Baluarte y Briela Cirilo que estuvieron poco tiempo y se fueron. ¿Hay algo detrás de esas salidas? ¿Cómo podría explicar eso?



—Nosotros nunca salimos a pronunciarnos por respeto al otro, pero también la gente merece respeto. Los fans merecen saber. Creo que no está mal. No tiene nada que ver con nosotros sus salidas sinceramente. Ahora el grupo es formal. Todos están con contrato, están en planilla, tienen sus beneficios de la ley del artista, sus vacaciones, su gratificación, su seguro. Eso creo que no lo tienen varios. Nosotros hacemos un contrato de un determinado tiempo, por ejemplo, de tres a cinco años, pero en los primeros seis meses del contrato se tiene la libertad, tanto el empleador como el trabajador, de elegir si se cumplió con la adaptación. En este caso, eso ha pasado con Edu y Briela, que eligieron esos seis meses para irse. La verdad es que ellos se fueron. Edu se fue una vez por un tema de salud, hemos estado atrás y le volvíamos a decir para que entre. Volvió, aparentemente, todo estaba normal y de pronto otro día se fue de la nada. Y la gente atacándonos: '¿Por qué lo han botado?'. En el tema de Briela, en el periodo de los seis meses, ella creo que no se sentía cómoda, quizás por el estilo, no sé. Ella es una chica muy preparada, talentosísima. Ella compone, toca piano, es espectacular. La admiramos muchísimo, es por eso que la contratamos. Nos hubiese gustado que siga más, pero eligió no continuar. Incluso, recién hace una semana, nos volvimos a contactar y llegamos a un acuerdo para continuar, pero de pronto este último lunes nos ha dicho que no, que tiene sus proyectos. Pero todo por la santa paz, nunca nadie nos ha faltado el respeto, ni Edu ni Briela. Siempre conversando como buenos amigos, como debería ser, como colegas. Antes de Edu, entró otra chica también. En esos seis primeros meses, vimos que no se adaptó, entonces le dijimos: 'No podemos continuar'. Todo legalmente y todo por la santa paz, amparados por un contrato.

—Seguramente hay muchas cantantes que quisieran pertenecer al grupo, ¿qué les diría? ¿Cómo pueden postular a Corazón Serrano?



—Yo estoy recibiendo videos. Yo hago, de vez en cuando, unas transmisiones. No me gustaba salir mucho en cámara, pero a raíz del TikTok mi hermano me animó. La gente me puede enviar videos a mis redes. Si no lo veo yo, lo ve el equipo de Marketing. Cuando es algo bonito, ya me lo reenvían al número personal. En cuestión de cantantes, nosotros queremos tener seis cantantes en el escenario siempre, con Yrma serían siete, pero ella casi no va. A partir de la quincena de marzo, es posible que ya tengamos otra cantante. Pero esta vez si quisiera a una cantante a la que no conozca nadie. No podemos contratar a menores de 18 años porque estamos castigados, pero aunque sea de 18 para que podamos formarla, que se adapte a nuestro estilo y estamos en ello, tenemos varias opciones. La opción de Milagros (Díaz), por ejemplo, la conocemos desde niña. Ella ha estado en muchas ocasiones cantando con Corazón Serrano. En los eventos que teníamos, iba con su mamá. Y siempre le decía: 'Cuando crezcas, vas a ser de Corazón Serrano'. Posteriormente, ella entró a otro grupo y luego se dio la oportunidad.



—El dueño de la orquesta La Bella Luz acusó al grupo Corazón Serrano de haber realizado una emboscada al haber contratado a la cantante Milagros Díaz. ¿Tiene una respuesta sobre ello?



—No quisiera que se malinterprete, pero el señor Óscar es nuestro amigo, bueno es más amigo de Lorenzo. Si Milagros fuera mi hija, por ejemplo, y está en un lugar, y tiene la oportunidad de ir a otro, siempre y cuando no se falte el respeto, creo que las oportunidades llegan y hay que tomarlas. Nosotros somos un grupo formal que le paga todos sus beneficios al personal y si tienen un contrato, tienen que esperar, pero hay muchos grupos que no lo son. De repente lo hacen para evitar pagar lo que todo trabajador merece. Por eso es que nosotros pudimos tener la libertad de traer a Milagros. Fue rápido, pero su entrada era cuestión de tiempo, ella ya estaba monitoreada por nosotros.