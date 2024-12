Peruana que lleva 20 años jugando La Tinka se ganó S/50.000: "Mi hija me ayudó a revisar"

El sorteo de La Tinka realizado el 4 de diciembre dejó a miles de peruanos con la esperanza de convertirse en millonarios, ya que el pozo mayor acumuló la impresionante suma de S/17′109,902 millones. Sin embargo, a pesar del gran interés y la emoción, no hubo ganador. No obstante, el 'Sí o Sí', otro de los juegos populares de La Tinka, tuvo un feliz desenlace. Una afortunada peruana se llevó S/ 50.000 con el número ganador 05.

¿Quién fue la peruana que ganó S/50.000 gracias a La Tinka?

La afortunada, quien prefirió mantenerse en el anonimato, compartió con La Tinka su emocionado testimonio tras recibir la noticia. Después de 20 años de jugar y probar su suerte, finalmente obtuvo el gran premio del juego 'Sí o Sí'. En sus palabras, la sorpresa fue tan grande que no pudo creerlo al principio.

"Soy la ganadora del 'Sí o Sí'. Estoy feliz, llevo 20 años jugando y probando mi suerte. El día que gané, no lo podía creer. Fui a buscar los resultados, y le pedí a mi hija que me ayudara a revisar. Cuando vi que había ganado, ¡no lo podía creer! Invitó a la gente a seguir jugando, porque le puede tocar a cualquiera, tal como me tocó a mí", reveló la peruana.

¿Cómo se juega el 'Sí o Sí' de La Tinka?

El 'Sí o Sí' de La Tinka ofrece una oportunidad adicional de ganar un atractivo premio de S/ 50.000. Este juego se lleva a cabo solo cuando el pozo millonario no tiene ganador, lo que permite que se agreguen más bolillas al sorteo hasta que un participante gane. La Tinka realiza sus sorteos dos veces por semana: los miércoles y domingos, a las 10:50 p. m., y son transmitidos en vivo a través de América TV.

¿Qué premios se pueden ganar con La Tinka?

Además del pozo millonario, que ofrece S/ 17 millones por acertar 6 números, La Tinka cuenta con una variedad de premios para quienes logren acertar combinaciones de 5, 4 o 3 números. A continuación, los premios disponibles: