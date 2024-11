Ganar la lotería puede cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre, este fue el caso de un joven de Los Olivos. Este hombre se convirtió en el primer ganador del 'Peruanazo Recargado', un juego creado por la popular empresa de juegos de azar y apuestas deportivas, 'La Tinka' . El increíble monto del premio sería de S/ 50,000.

"Al comienzo no lo podía creer, no podía creer que había completado todas las letras. Al confirmar todo, me emocioné. Y hasta ahora no puedo creer que haya ganado esa cantidad de dinero", comentó el afortunado sujeto.

El premio para el ganador del 'Peruanazo Recargado' es de S/ 50,000. Foto: Twitter

¿En qué gastará el dinero obtenido en el sorteo de 'La Tinka'?

Muchos hemos deseado ganar un premio de lotería en algún momento de nuestras vidas para comprar cosas que nunca imaginamos o cumplir nuestros más grandes sueños. Las posibilidades en las que uno podría gastar el dinero son infinitas. Por ello, el ganador de este sorteo que forma parte de la 'RapiTinka', reveló que lo primero que haría con la plata sería invertirla en la construcción de su vivienda. Posteriormente, piensa comprar algunas cosas que ayuden a mejorar su situación actual y planificaría un viaje con toda su familia.

"Con el premio que he ganado, tengo planeado construir mi casa, comprar algunas cosas, mejorar mi situación y también darme un lujo, tal vez un viaje con mi familia", expresó el hombre premiado.

Al finalizar el video, el entusiasmo del joven, lo lleva a animar a otras personas a que se arriesguen a jugar la 'Tinka', ya que asegura que existen mucha probabilidad de ganar.

"Animo a la gente a que siga jugando, así como yo pude ganar, también ustedes pueden ganar. Tienen muchas oportunidades", aseguró el vecino de los Olivos.

El joven afirmó que construiría su casa con el dinero del premio. Foto: Captura Youtube.

¿Cómo obtener el premio de la lotería del 'Peruanazo Recargado'?

Para participar en este juego de 'Rapi Tinka' deberás comprar una cartilla de 'El Peruanzo Recargado'. Allí podrás encontrar tres zonas de juego diferentes, la zona costa, la zona sierra y la zona selva. Si logras hallar el monto de uno de los premios repetido tres veces, en la misma sección del juego, ganarás el premio anunciado por bloque. Además, si raspas la zona del extra chance y te aparecerá una de las letras de la palabra "PERUANO" por cartilla podrás juntarlas hasta obtener un premio de S/ 50,000 al instante.