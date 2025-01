Peruano que ganó S/4 millones en la Tinka revela su insólita estrategia: "Mis gatitos"

Un rescatista de animales en Perú ha ganado el pozo de S/4 millones de La Tinka, una de las loterías más populares del país. El afortunado ganador, quien ha jugado durante más de ocho años, expresó su alegría al enterarse de que acertó los seis números del boleto. Su historia es un testimonio de perseverancia y amor por los animales, ya que destinará su premio a causas que le son muy cercanas.

“Vengo jugando más de ocho años, y hoy día me enteré de que era el ganador”, declaró el rescatista, quien también compartió su cábala: “Siempre sorteaba los números de mis gatitos”.

La Tinka es una popular lotería peruana dedicada a brindar oportunidades de ganar importantes premios. Foto: composición LR/La Tinka/difusión

Inversiones con el premio de La Tinka

El rescatista tiene en mente dos grandes proyectos. Primero, planea establecer un albergue para perros y gatos que no tienen hogar. “Con el premio que me he ganado, pienso poner un albergue de animales que siempre he deseado”, reveló. Además, considera invertir en un negocio que le permita generar ingresos adicionales.

Adicionalmente, manifestó que la suerte se le dio, ya que juega La Tinka desde hace ocho años y no ocultó su emoción por haber logrado uno de sus grandes sueños. "Juego más de ocho años y hoy me enteré de que era el ganador", declaró el rescatista.

¿Cómo jugar La Kábala de La Tinka?

La Kábala es la lotería más popular en Perú, administrada por La Tinka. Para participar, los jugadores deben elegir seis números de un total de 40. El proceso es sencillo:

Elige tu jugada ganadora de seis números.

Si marcas la opción 'chau chamba', participarás con los mismos números en un segundo sorteo, con un premio de S/5.000 mensuales durante 20 años.

Finaliza tu compra y elige el método de pago.

Horarios y premios de La Kábala

Los sorteos de La Kábala se realizan todos los martes, jueves y sábados a las 10 p. m. Los boletos electrónicos pueden adquirirse hasta las 22:00 p. m. del día del sorteo. En cuanto a los premios, aquellos que acierten dos números recibirán una jugada 2x1, lo que les permitirá jugar nuevamente sin costo adicional.

¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?

Los premios mayores a S/3.000 se pueden cobrar a través de un cheque o transferencia bancaria, según las normas de La Tinka S. A. Este proceso asegura que los ganadores accedan a sus premios de forma segura y eficiente.