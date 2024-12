La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una de las universidades nacionales más prestigiosas del Perú. Es por ello que muchos jóvenes se preparan durante varios meses para alcanzar una vacante en la Decana de América; sin embargo, hay quienes destacan por su excepcional rendimiento y métodos innovadores de estudio. Este es el caso de Juan Diego, exalumno del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Lima quien no solo logró obtener el primer puesto en el examen de admisión, sino que sorprendió por su peculiar método de estudio: ver videos de YouTube.

Según comentó el ahora destacado sanmarquino, optó por complementar su método de preparación con videos educativos que encontraba en YouTube para no olvidar lo aprendido en su colegio. Esto lo ayudó a alcanzar una vacante para estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos en la UNMSM.

¿Cómo el alumno del COAR logró ingresar a la UNMSM viendo videos de YouTube?

El destacado estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien actualmente cursa el segundo año de su carrera, reveló que desde tercero de secundaria tenía como meta formar parte de la Decana de América. Por ello, durante las vacaciones escolares, aprovechaba el tiempo para repasar constantemente y complementar sus conocimientos con videos educativos en YouTube.

"Estudiaba con Internet. Con YouTube. En vacaciones también estudiaba porque me decía: 'no me puedo oxidar, tengo que estar repasando'. Claro tenía otras responsabilidades del colegio como investigaciones y trabajos internos de los cursos que llevaba, pero igual me daba un tiempo (en las vacaciones) porque era mi meta (ingresar a San Marcos)", señaló el flamante estudiante en una entrevista para el canal de YouTube TripWill.

¿Cuánto tiempo de preparación le llevó a Juan Diego ingresar a la UNMSM?

Según comentó el estudiante, solo le tomó pocos meses poder ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) pues, aún no salía del colegio, y ya había logrado alcanzar su vacante en la Decana de América. Actualmente, ha culminado su segundo ciclo en la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos.

"Aún estaba en el colegio. Nunca me voy a olvidar. Fue domingo 3 de diciembre del 2023. Yo llegué al COAR y mucha gente me saludó y me abrazó (por mi ingreso)", explicó el joven.