La Universidad de Buenos Aires (UBA) es reconocida como la mejor institución de educación superior en Latinoamérica, según el último ranking QS. Este prestigioso reconocimiento la convierte en un destino académico atractivo para estudiantes de diversos países. Tal es el caso de Gerson Ventocilla, un joven peruano que logró ingresar a esta casa de estudios para cursar la carrera de Medicina. Sin embargo, a pesar de estar avanzando en dicha especialidad, decidió regresar a su país natal para continuar su formación en dos de las universidades más emblemáticas del Perú: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional del Callao (UNAC).

En una entrevista para el canal de YouTube TripWill, el joven estudiante indicó cuál fue el motivo principal por el que abandonó sus estudios en Argentina y explicó por qué optó por seguir carreras de ingeniería en la UNMSM y la UNAC, en lugar de continuar con una relacionada con las ciencias de la salud, como la que cursaba en la UBA.

¿Por qué el joven peruano dejó su carrera de Medicina en la UBA?

Según comentó el destacado estudiante, aunque desde pequeño demostró ser muy bueno en los cursos de matemáticas, siempre sintió un gran interés por estudiar Medicina. Por ello, decidió postular a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para cursar dicha especialidad. Aunque logró ingresar y completar casi un año de estudios, la crisis económica que atravesaba Argentina lo obligó a abandonar el país y regresar al Perú.

"Yo estudié Medicina. Era un año de CVS y un año regular en la UBA (Argentina) pero por temas de la inflación (que atravesaba el país) no se dio (no seguí) y tuve que regresar (a Perú)", explicó Gerson.

Con el objetivo de retomar sus estudios en Medicina, decidió postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Sin embargo, no alcanzó el puntaje necesario para obtener una vacante, lo que lo llevó a optar por estudiar una carrera de ingeniería en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y la Decana de América.

"Yo traté de seguir lo que había hecho allá y postulo a Medicina en San Marcos. En esa época el puntaje era muy alto. No entré (...) Saqué 1.200. En esos tiempos eso (el puntaje que saqué) era un chiste, no había tampoco doble opción (de ingreso). Y como no se pudo, pues postulé a la UNAC y ya luego vine acá a San Marcos", sentenció.

¿Qué carreras de ingeniería estudia en la UNAC y la UNMSM?

Actualmente, según comentó en la entrevista, está cursando dos carreras de ingeniería: una en la Universidad Nacional del Callao (UNAC), en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y otra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se especializa en Ingeniería Mecánica de Fluidos.

"Estoy en octavo ciclo en la UNAC, voy a entrar al noveno. En San Marcos estoy en el cuarto ciclo", reveló.