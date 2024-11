Feriados y días no laborables en Perú 2025: mira el calendario oficial de las fechas para descansar

A un mes de iniciar un nuevo año, es fundamental para empleadores y trabajadores conocer con anticipación los días festivos y feriados del próximo año. Estas fechas no solo son útiles para planificar las actividades laborales en las empresas, sino que también permiten a los trabajadores programar sus vacaciones y disfrutar de un merecido descanso.

A continuación, se detallan todos los feriados nacionales oficiales, que abarcan celebraciones cívicas y religiosas reconocidas por la normativa laboral, iniciando con el 1 de enero. Es importante tener en cuenta estos días festivos para una adecuada organización y gestión del tiempo tanto en el ámbito laboral como personal.

Feriados 2025 en Perú

Enero:

Miércoles 1: Año Nuevo

Febrero y Marzo:

No hay feriados oficiales

Abril:

Jueves 17: Jueves Santo

Viernes 18: Viernes Santo

Mayo:

Jueves 1: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29: San Pedro y San Pablo

Julio:

Miércoles 23: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28: Fiestas Patrias

Martes 29: Fiestas Patrias

Agosto:

Miércoles 6: Batalla de Junín

Sábado 30: Santa Rosa de Lima

Setiembre:

No hay días feriados

Octubre:

Miércoles 8: Combate de Angamos

Noviembre:

Sábado 1: Día de Todos los Santos

Diciembre:

Lunes 8: Inmaculada Concepción

Martes 9: Batalla de Ayacucho

Jueves 25: Navidad

¿Qué es un día no laborable?

En el caso de los días no laborables, es importante tener en cuenta que estos aplican para los trabajadores del sector público y se consideran días hábiles. A diferencia de los feriados, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días inmediatos siguientes o en el momento que determine el responsable de cada entidad pública, según las necesidades específicas. En el sector privado, donde la adhesión a estos días no laborables es voluntaria, corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma de recuperar las horas no trabajadas. En caso de falta de acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador.

Días no laborables y feriados del año 2024

Días no laborables 2024

Viernes 6 de diciembre

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre

Feriados de 2024