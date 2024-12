Cheques de estímulo no reclamados USA: quiénes recibirán hasta US$1.400 de IRS hasta abril de 2025

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a enviar pagos automáticos de hasta US$ 1.400 a contribuyentes que no reclamaron el crédito de recuperación de 2021. Los pagos se realizarán a finales de enero del próximo año. En la siguiente nota te detallamos quiénes recibirán pagos del cheque de estímulo de US$1.400 de IRS hasta abril de 2025.

Esta medida beneficiará a un millón de contribuyentes que, a pesar de ser elegibles, no recibieron el crédito correspondiente. Esta entidad ha confirmado que los pagos se emitirán sin necesidad de que los beneficiarios realicen ninguna acción adicional.

¿Quiénes recibirán pagos de hasta US$1.400 de IRS en el cheque de estímulo USA hasta abril de 2025?

Las personas que recibirán pagos de hasta US$1.400 de IRS en el cheque de estímulo USA hasta abril de 2025 son los contribuyentes que calificaron para el crédito de recuperación de 2021, pero que no lo reclamaron en su declaración de impuestos. Este proceso se efectuará en diciembre, y se espera que la mayoría de los pagos lleguen a los beneficiarios a finales de enero de 2024.

Asimismo, el IRS remarcó que estas remuneraciones se emitirán automáticamente, lo que significa que los beneficiarios no tendrán que realizar ninguna acción para recibirlos. La mayoría de los pagos se depositarán directamente en las cuentas bancarias registradas o se enviarán por cheque a la dirección de archivo.

¿Qué ocurrirá con los beneficiarios del cheque de estímulo que no presentaron impuestos en 2021?

Aquellos beneficiaron que no presentaron su declaración de impuestos en 2021, el cheque de estímulo brindará la oportunidad de recibir el crédito de recuperación. Sin embargo, deberán adjuntar sus impuestos antes del 15 de abril de 2025 para poder reclamar tanto este pago como cualquier reembolso adicional al que puedan tener derecho.

Es fundamental que los elegibles para el pago, deben haber dejado en blanco o colocado un "0" en el campo correspondiente al crédito de recuperación en su declaración. Por ello, dicha entidad utilizará su base de datos para determinar quiénes califican para recibir los pagos, y aquellos que cumplan con los requisitos recibirán una carta adicional notificándoles sobre el pago.

¿Cuál es el monto total de los pagos para contribuyentes del cheque de estímulo USA?

En total, el IRS brinda un pago acumulado de US$ 2.4 mil millones en pagos a los contribuyentes que no recibieron el crédito debido a un error o falta de reclamación. Esta medida tiene como objetivo corregir la situación de aquellos que, por distintas razones, no pudieron acceder a este beneficio en su momento.

Los pagos comenzarán a enviarse en diciembre, y se espera que un grupo mayoritario de norteamericanos recibirán el dinero a finales de enero de 2024. Con esta iniciativa, el IRS busca asegurar que todos los contribuyentes elegibles reciban el apoyo financiero que les corresponde, contribuyendo así a su bienestar económico en un momento crucial.