La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao informó sobre los horarios de operación del servicio de transporte público para el lunes 9 de diciembre, feriado nacional que se instauró el 31 de diciembre del 2021 a través de la ley No 31381, en conmemoración de la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América. Según la entidad, la línea 1 y la línea 2 del Metro de Lima, así como el Metropolitano y otros sistemas de transporte, funcionarán en horarios específicos ese día.

Asimismo, el gobierno informó que hoy viernes 6 de diciembre ha sido declarado día no laborable para el sector público, sin embargo, los medios de transporte operarán con normalidad. A continuación, se expondrá a detalle acerca de los horarios de los servicios que tiene a su disposición la ATU.

Línea 1 del Metro de Lima funcionará con normalidad este viernes 6 de diciembre. Foto: Andina

Horarios de transporte público en Lima y Callao

Transporte regular: de 4:30 am a 12 am (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.

Corredores complementarios: atenderán de 5 am a 10:30 pm con sus servicios habituales.

Metropolitano: operará con sus servicios regulares A, B, y C de 5 am a 10:00 pm. Las rutas alimentadoras estarán disponibles hasta las 11 pm

Línea 1 del Metro de Lima y Callao: Operará de 5:30 am a 10 pm, con una frecuencia de trenes de 5,5 a 12 minutos, según la franja horaria.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario habitual de 6 am a 11 pm

¿Por qué el 9 de diciembre es feriado?

El 9 de diciembre es feriado en Perú porque se conmemora la batalla de Ayacucho, que representó el enfrentamiento más grande e importante de las campañas finales de las guerras de independencia hispanoamericanas. En esta campaña militar decisiva se consolidó la independencia de la República del Perú y de los nuevos estados americanos de habla hispana.

Metropolitano estará disponible en ciertos horarios durante el feriado del 9 de diciembre. Foto: Andina

Feriado largo en diciembre

Viernes 6 de diciembre: día no laborable decretado por el gobierno para estimular el turismo interno.

día decretado por el gobierno para estimular el turismo interno. Sábado 7 de diciembre: día de descanso regular, ideal para actividades recreativas en familia o para relajarse.

día de descanso regular, ideal para actividades recreativas en familia o para relajarse. Domingo 8 de diciembre: feriado en el que se conmemora la festividad cristiana de la Inmaculada Concepción .

feriado en el que se conmemora la festividad cristiana de la . Lunes 9 de diciembre: Feriado nacional que conmemora la batalla de Ayacucho.

PUEDES VER: MTC busca construir un nuevo ferrocarril en Perú y lanza convocatoria para estudio de preinversión

¿El martes 10 de diciembre será día no laborable en Perú?

El martes 10 de diciembre de 2024 NO ha sido declarado como día no laborable en Perú. Los feriados oficiales son el domingo 8 y el lunes 9 de diciembre. Sin embargo, es posible que algunas instituciones públicas o empresas privadas decidan otorgar el 10 de diciembre como día no laborable en combinación con el feriado, pero esto dependería de decisiones específicas en cada caso y no de una declaración general para todo el país.

Feriado lunes 9 de diciembre: ¿habrá atención en bancos BCP, Interbank, Scotiabank y otros?

El viernes 6 de diciembre, pese a ser un día no laborable, los bancos operarán con normalidad en sus horarios regulares, ya que esta fecha no está clasificada como feriado nacional. El sábado 7, al tratarse de un fin de semana, algunas entidades podrían reducir su horario de atención, aunque mantendrán abiertas varias de sus oficinas en las principales ciudades del país. En contraste, el domingo 8 de diciembre, que es feriado nacional por el día de la Inmaculada Concepción, no habrá atención en las oficinas físicas. Sin embargo, los servicios digitales y cajeros automáticos seguirán disponibles. Respecto al lunes 9, también feriado nacional, las entidades bancarias aún no han confirmado si brindarán atención presencial limitada, aunque es común que mantengan operativos sus canales virtuales.