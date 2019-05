Pareja de ancianos lo perdieron todo tras incendiarse su precaria vivienda [VIDEO]

Esta madrugada, un cortocircuito habría ocasionado un incendio que arrasó con dos precarias viviendas ubicadas en lo alto de un asentamiento humano del sector Misti, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Una pareja de ancianos pide ayuda pues lo perdieron todo tras el siniestro.

"Estaba durmiendo hasta que sentí que algo me quemaba en el brazo y ahí es donde me doy cuenta que había un fuego grande que consumía mi colchón", contó don Gabino Huaranga quien vive con su hija y nieta, y es el dueño de la vivienda en la que se habría originado el fuego.

Los bomberos que acudieron a la emergencia tuvieron que utilizar más de 40 metros de manguera para llegar hasta las casas cuyos habitantes abandonaron a tiempo tras percatarse del fuego que empezaba a consumir sus colchones.

Una pareja de esposos se vio afectada por el siniestro pues no solo han perdido su vivienda sino también la mercancía con la que trabajaban a diario para poder mantenerse. Hace pocos días falleció su hijo víctima de la delincuencia que impera en la zona.

"Todo lo he perdido, mi televisor, mis fosforitos, mis sacos de harina, mis frazadas, prácticamente me he quedado sin zapatos sin ropa ahorita", narró uno de los esposos damnificados a las cámaras de América Tv.

Aún se desconocen las razones que habrían desencadenado el fuego, no obstante, se espera que la Policía Nacional esclarezca los hechos.