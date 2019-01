Pasajeros ayudaron a detener a presunto acosador [VIDEO]

Una mujer denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un hombre mientras se trasladaba en una combi por la intersección de la avenida Arequipa con Pardo de Zela en el distrito de Lince. El sujeto pudo ser detenido gracias a la ayuda de algunos pasajeros.

Además de los tocamientos indebidos, la joven afirma que descubrió al hombre sujetando su celular, con la cámara activada, debajo de su falda. ‘‘Allí yo me he molestado porque me estaba tomando fotos, me estaba grabando’’, señaló la presunta víctima para Canal N.

Ella afirma que le pidió al presunto acosador que borre sus fotos. Sin embargo, este se negó. La joven cuenta que luego de detenerlo con la ayuda de algunas personas, se dio parte a la Policía de Lince, la cual llegó al lugar de los hechos para trasladar a la mujer y al presunto agresor a la comisaría del sector.

La joven indica que en el trayecto a la comisaría de Lince, el sujeto manipulaba su celular. ‘‘Yo le tuvo que decir al policía que le quite el celular porque estaba borrando todo’’, dijo la denunciante.

Ella asegura que al interior de la dependencia policial el presunto agresor logró borrar las imágenes delante de los propios oficiales. Ahora exige que la Fiscalía realice un peritaje al teléfono para que se puedan recuperar las pruebas que ratifican su denuncia.

El hombre fue trasladado a la Depincri del distrito de Jesús María en donde continuó negando los tocamientos indebidos. Según su versión, las acusaciones son falsas.