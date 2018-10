Junín: Clausuran a nueve boticas por no contar con licencia de funcionamiento

Clausuran a nueve boticas en operativo en el distrito de Chilca. Estos establecimientos no contaban con licencia de funcionamiento y los medicamentos farmacéuticos no contaban con autorización sanitaria, cuya venta debe sera bajo prescripción médica.

El operativo fue realizado en conjunto por el Ministerio Publico, efectivos de Seguridad del Estado y la Dirección Regional de Salud (Diresa) realizado para evitar contravenir las normas e incumplir con el protocolo sanitario por la venta de medicamentos al público usuario.

Las boticas intervenidas fueron“Farmavida”; “Jhenafarma”, “FarmAhorro”, “Señor de Maymay”, “Imt Farma”, “Botica Jesús Navarro”, “LyFarma”; “ElyFarma” Y “NiFarma” ubicadas en la avenida 9 de Ddiciembre, cuadras 3-9 en el distrito de Chilca, donde se incautaron medicamentos vencidos, de dudosa procedencia y mal fraccionados.

“Estas boticas no tienen autorización sanitaria de funcionamiento, venden medicamentos sin prescripción médica, no cumplen con las buenas prácticas de almacenamiento y no cuentan con la presencia de un Químico Farmacéutico que brinde atención al público durante el horario de atención, perjudicando a la salud del público” señaló Yesenia Pérez Gambini, químico farmacéutico de la dirección ejecutiva de medicamentos insumos y drogas

“Es un atentado a la salud pública, que podría traer consecuencias fatales para la persona, por lo que exhortó a la población que al adquirir medicamentos es importante fijarse en la autorización sanitaria correspondiente”, acotó.

Asimismo, se incautó más de 5000 medicamentos, haciendo en total 10 cajas entre pastillas, jarabes y ampollas que fueron dispuestos al área correspondiente para su eliminación.

El operativo, forma parte del plan de intervenciones contra el comercio ilegal de productos farmacéuticos.