Humberto Sato, dueño de Costanera 700, muere a los 78 años

Gran pérdida. Una lamentable noticia sorprende a la comunidad gastronómica peruana, el chef y recordado fundador del restaurante Costanera 700, Humberto Sato, dejó de existir a la edad de 78 años.

A través de las redes sociales usuarios vienen compartiendo sentidas palabras para uno de los pioneros de la cocina nikkei en nuestro país. Por el momento no se tiene mayor información sobre su lamentable partida.

Como es sabido, Humberto Sato fundó hace más de 30 años el restaurante Costanera 700 en Lima, el cual con el paso del tiempo ha sido considerado como la catedral de la fusión de las gastronomías japonesa y peruana llamada también cocina 'nikkei'.

Sato siempre estuvo ligado a la cocina y al descubrimiento de nuevos sabores, razón por la cual su incursión en la cocina fue a muy temprana edad. A los 15 años abrió su propio negocio llamado "El Coral".

En una conversación que tuvo con el chef Gastón Acurio para su programa Aventura Culinaria, Humberto Sato recordó sobre el primer día que abrió su restaurante y cómo logró ganarse a su público.



"No vendí nada, no vino nadie. Cambié el menú a criollo. No tenía cartel, pero se llamaba 'El Coral'. Lo que más vendí allí fue el aguadito de pollo, hacía una olla de 500 litros y se acababa. Estaba el local en La Parada. El público era diverso, los cargadores y trabajadores del lugar", reveló.

Los éxitos de Sato y su cocina siguen sorprendiendo al público. Costanera 700, administrado hoy por sus hijos, ingresó al ránking de "Mejor Restaurante de Lima de los Premios Summum 2017". Como se sabe, este año el establecimiento encabezó la lista en la categoría "Mejor restaurante de cebiches, pescados y mariscos".

Humberto Sato será velado esta noche en la Parroquia Medalla Milagrosa de San Isidro.