Prestamype escala posiciones: ya es la 6° mayor empresa de factoring en el Perú

Para acceder a este servicio con Prestamype, se requiere tener un RUC, y ofrecer productos o servicios a otras empresas.

Para acceder a este servicio con Prestamype, se requiere tener un RUC, y ofrecer productos o servicios a otras empresas.

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Prestamype reafirmó su protagonismo en el sector financiero al cerrar el 2024 como la sexta empresa de factoring con mayor monto negociado de facturas en Perú. Con un monto aproximado de S/ 323 millones en facturas negociadas y una participación de mercado del 3%, la Fintech logró escalar notablemente entre abril y diciembre, pasando de la décima a la sexta posición, según el Ministerio de la Producción.

¿En qué consiste el factoring?

Imagina que tu empresa está en pleno crecimiento. Has cerrado un importante acuerdo de venta, pero el cliente tiene un plazo de 90 días para pagar. Mientras tanto, necesitas cubrir gastos operativos esenciales, como pagos a proveedores, planillas y otros costos. ¿Cómo puedes resolver esta situación? El factoring se presenta como una solución financiera efectiva.

El factoring es un mecanismo que permite a las empresas vender sus facturas pendientes de cobro a una entidad financiera especializada. De esta forma, la empresa obtiene liquidez inmediata en lugar de esperar el plazo de pago acordado con el cliente, que puede ser de 30, 60 o 90 días.

Características principales del factoring:

Pensado para proveedores : Empresas que venden productos o servicios a otras empresas.

: Empresas que venden productos o servicios a otras empresas. Anticipo de cobros: Permite acceder al dinero de las facturas de forma anticipada.

Permite acceder al dinero de las facturas de forma anticipada. Sin endeudamiento: Ceder un activo de la empresa no genera deuda.

Ejemplo de factoring:

Una empresa textil vende 15,000 polos a un cliente, quien pagará en 90 días. Sin embargo, la empresa necesita el dinero de inmediato. Al ceder la factura a una entidad financiera, recibe aproximadamente el 90% del valor de la factura al instante. La entidad financiera se encarga de gestionar el cobro al cliente en el plazo establecido.

Obtén liquidez inmediata con Prestamype

Para poder hacer factoring en Prestamype debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una empresa cuyo RUC empiece con 10 o 20

Tus clientes necesariamente deben contar con RUC 20

Tu empresa debe proveer servicios o productos a otras empresas

Si es tu primera experiencia con el factoring, en Prestamype tienes la opción de simular el adelanto de tus facturas y descubrir cuánto dinero podrías recibir al instante.

Los pasos por seguir para realizar factoring con Prestamype son:

Registro: Créate una cuenta y envíanos la documentación de tu empresa. Todo el proceso es 100% digital. Venta de facturas: Sube tus facturas en la plataforma y recibe nuestra proforma. Desembolso: Recibirás un adelanto el mismo día tras la aprobación de tu solicitud.

¡No dejes que la falta de liquidez frene tu negocio! Simula el adelanto de tus facturas y regístrate para empezar a recibir el capital que tu empresa necesita hoy mismo. CLIC AQUÍ

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