¿Quién ganó Dallas Cowboys vs Carolina Panthers? Resultado EN VIVO por la week 15 de la NFL 2024 HOY

Cooper Rush y Bryce Young protagonizan el duelo de mariscales de Cowboys vs Panthers. Foto: composición LR / AFP

¿Quién ganó Dallas Cowboys vs Carolina Panthers? Los Vaqueros se juegan el pase a la postemporada este domingo 15 de diciembre en el Bank of America Stadium por la week 15 de la NFL 2024. Tras una desastrosa campaña con marca de 5-8, la peor desde 2020, el elenco dirigido por Mike McCarthy mantiene una esperanza matemática de entrar a playoffs, pero todo habrá acabado para ellos si pierden este choque y los Commanders le ganan en simultáneo a New Orleans.

El rival es una oportunidad de victoria inmejorable para una Estrella Solitaria a la que le fue mejor de visita que en casa: las Panteras llevan un lamentable registro de 3-10 (2-5 como local); no obstante, sería un error subestimar a su mariscal Bryce Young. La República Deportes te lleva las incidencias del partido de fútbol americano ONLINE GRATIS vía ViX Premium y DAZN NFL.

¿Quién ganó Dallas Cowboys vs Panthers por la NFL?

Al término de los cuatro cuartos en el Bank of America Stadium, te contamos quién ganó el partido entre Dallas Cowboys vs Carolina Panthers por la semana 15 de la NFL 2024.

¿A qué hora juegan Dallas Cowboys vs Panthers?

El partido de Dallas Cowboys vs Carolina Panthers se jugará a partir de los siguientes horarios:

México (centro), EE. UU. (Dallas) , Guatemala, Costa Rica, El Salvador: 12.00 p. m.

, Guatemala, Costa Rica, El Salvador: 12.00 p. m. México (Pacífico), EE. UU. (Denver): 11.00 a. m.

EE. UU. (Denver): 11.00 a. m. México (Baja California), EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco): 10.00 a. m.

EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco): 10.00 a. m. México (Quintana Roo), EE. UU. (Nueva York, Charlotte) , Panamá, Colombia, Perú: 1.00 p. m.

, Panamá, Colombia, Perú: 1.00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 3.00 p. m.

Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Bolivia: 2.00 p. m.

España (peninsular), Francia, Alemania, Italia: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Cowboys vs Panthers EN VIVO GRATIS?

En México, el partido de Dallas Cowboys vs Carolina Panthers será televisado por ViX Premium y DAZN NFL Game Pass, mientras que en Estados Unidos se verá por FOX. Asimismo, podrás seguir el marcador y las incidencias minuto a minuto ONLINE GRATIS en La República Deportes.

