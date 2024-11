Expresidente Alejandro Toledo permanecerá en prisión hasta octubre de 2043

El expresidente Alejandro Toledo Manrique empezó a cumplir su condena de inmediato y permanecerá en prisión hasta el 22 de octubre de 2043. Administrando justicia a nombre de la nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado condenó a Toledo a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, en el proceso por la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3.

Alejandro Toledo es el primer expresidente condenado por el escándalo Lava Jato en el Perú y el segundo mandatario en recibir una condena por delitos de corrupción en el ejercicio del cargo, después del fallecido Alberto Fujimori.

Los jueces Zaida Pérez, Inés Rojas y Richarth Quispe acogieron todas las pruebas y cargos que presentó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez durante el juicio público, que inició el 16 de octubre de 2016. Se realizaron 175 audiencias continuadas, se escucharon a más de 100 testigos y se evaluaron más de mil pruebas documentales.

También se admitió el reclamo de la procuradora ad hoc Silvana Carrión de imponer el pago de una reparación civil de 1,375 millones de soles, más 463 millones de dólares, que deberán pagar Alejandro Toledo y los demás acusados y empresas tercero civil responsables.

Toledo escuchó el veredicto en aparente calma, mientras tomaba apuntes o comentaba con su abogado Roberto Su, sentado a su derecha. A la izquierda tenía al abogado César Nazazaki, quien en este juicio defendió a una de las empresas consorciadas.

Más a su izquierda se encontraba el fiscal Pérez Gómez. Al terminar la audiencia, el fiscal se quejó ante los jueces que Toledo lo insultó luego de escuchar el veredicto. El abogado Roberto Su negó que se haya realizado algún insulto y el tribunal puso los videos de la audiencia a disposición de las partes para verificar el incidente.

Culpable de coludirse con Odebrecht

La declaración de Jorge Barata probó los delitos de Alejandro Toledo



Los jueces leyeron un resumen con la parte sustancial de la decisión. El íntegro de la sentencia de culpabilidad se leerá y notificará el próximo 31 de octubre, en una audiencia que se realizará en la nueva sede judicial del cuartel policial de la Diroes, cerca del penal de Barbadillo.

Ese día, la defensa de Toledo y alguna de las otras partes que no estén conformes con la decisión pueden apelar. De esta forma, el veredicto será revisado por una Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Junto a Toledo, también fueron condenados los ex miembros del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, Alberto Pasco-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana, a nueve años de prisión.

En estos dos casos, el tribunal pospuso el cumplimiento del veredicto, hasta que la sentencia sea ratificada por la Sala de Apelaciones.

El tribunal también consideró responsable a Patrick Barclay Méndez, el tercer miembro del mencionado Comité, pero al haber fallecido, serán sus bienes hereditarios los que respondan para el pago de la reparación civil.

Igualmente, se condenó a José Fernando Castillo Dibós de ICCGSA a 14 años de prisión, pero supeditado a que en enero próximo concluya su proceso de colaboración eficaz, que puede hacer variar su situación. Mientras, se reservó el proceso para Fernando Camet Piccone de JJC Contratistas Generales, hasta que se produzca su extradición de España.

El tribunal colegiado absolvió al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Avraham Dan On al considerar que no tuvo participación en los actos de colusión entre Alejandro Toledo, Jorge Barata y Josef Maiman.

Los hechos que concretaron el delito

Corredor vial Perú - Brasil

Los jueces concluyeron que la declaración de los colaboradores, testigos y la prueba documental que presentó la fiscalía permite establecer que Toledo Manrique se coludió con el exsuperintendente de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

El acuerdo colusorio tuvo como objetivo que la constructora Odebrecht se beneficie de la buena pro del proyecto vial corredor interoceánico Perú Brasil, tramo 2, 3 y 4.

Para llegar a esta conclusión, los jueces dieron por probada la reunión entre Toledo y Barata en la suite presidencial del Hotel Copacabana Marriot de la ciudad de Río de Janeiro, en noviembre de 2004.

En esa reunión, Toledo pidió a Barata el pago de 35 millones de dólares, a través de las cuentas bancarias de las empresas de su amigo, el fallecido Josef Maiman.

Además, se estableció que en su condición de presidente de la República, Toledo ejerció una influencia directa e indirecta para agilizar el concurso público que permitiera a Odebrecht adjudicarse la mencionada obra de infraestructura vial.

La participación del comité en la colusión

El juicio público se desarrolló en 175 audiencia continuadas

En este aspecto, se dictaron una serie de decretos supremos para facilitar que la constructora brasileña se adjudicará el proyecto antes que concluya su mandato presidencial.

La construcción del tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur se concesionó el 23 de junio del 2005 al consorcio conformado por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, JJC contratistas Generales e ICCGSA.

La Contraloría rechazó la firma del contrato al no contar con los estudios técnicos de rigor y dado que dos de las empresas consorciadas, incluyendo Odebrecht, estaban impedidas de contratar con el Estado. El contrato se firmó el 4 de agosto del 2005.

Sobre el Comité de Proinversión se tuvo en cuenta las reuniones que Pasco-Font y Bravo sostuvieron en Palacio de Gobierno y el hecho de que, establecieron los jueces, tuvieron la potestad de oponerse a la firma del contrato y/o cuestionar la forma en que se agilizó todo el procedimiento, pero no lo hicieron, lo que los convierte en cómplices.

Respecto a Dan On, los jueces indicaron que si bien Barata y Maiman lo mencionan como una especie de mandadero no tenía poder de influencia en los trámites de la concesión, ni interfirió de alguna forma. Por lo que fue, absuelto.

Sobre el delito de lavado de activos, el tribunal consideró que los 26.6 millones de dólares que la constructora brasileña entregó a Alejandro Toledo, vía las cuentas de Josef Maiman, tienen una origen ilícito, las transferencia se convertían en delito de lavado de activos.

Al respecto, reseñó que Jorge Barata declaró que al terminar el gobierno de Toledo solo le habían depositado 4 millones de dólares del dinero ofrecido, por lo que el expresidente lo llamaba para decirle: “Oiga, Barata, paga pues”.

Una sentencia histórica contra la impunidad

Fiscal José Domingo Pérez

“Esta es una sentencia histórica contra un expresidente de la República. Es un mensaje contra la impunidad en nuestro país. Los crímenes, la corrupción se castigan y la afectación a los fiscales, a los jueces, no debe continuar”, declaró el fiscal José Domingo Pérez luego que se diera a conocer la sentencia.

Anotó que la fiscalía y el Poder Judicial han sabido mantener su independencia pese a campañas de demolición de que vienen siendo objeto.

Pérez destacó que se trata de la segunda sentencia del caso Odebrecht y que esta semana debe iniciarse el juicio al expresidente Martín Vizcarra y el caso del expresidente Ollanta Humala está por terminar, mientras el caso Cócteles está en desarrolló y se espera comenzar los juicios a la exalcaldesa, Susana Villarán y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.