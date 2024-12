¿A qué hora juegan Liverpool vs Tottenham EN VIVO Y EN DIRECTO por la jornada 17 de la Premier League? El duelo se disputará este dmingo 22 de diciembre dede las 11.30 a. m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium y será transmitido por ESPN y Disney Plus en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Tottenham?

En Perú, el Liverpool vs Tottenham por la Premier League comenzará a partir de las 11.30 a. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica.

México: 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.30 m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs Tottenham?

En Sudamérica, el Liverpool vs Tottenham será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma streaming Disney Plus. En España, el duelo lo podrás disfrutar en Movistar+ y DAZN. En México, se podrá ver por Sky Sports.

Liverpool vs Tottenham: alineaciones posibles

Liverpool: Kelleher, Alexander - Arnold, Quansah, Endo, Gómez, Mac Allister, Morton, Nyoni, Elliot, Núñez, Gakpo.

Tottenham: Foster, Porro, Dragusin, Gray, Spence, Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Heung-Min y Solanke.

Liverpool vs Tottenham: historial reciente por la Premie League

Liverpool 1-1 Tottenham | 07/05/2022

Tottenham 1-2 Liverpool | 06/11/2022

| 06/11/2022 Liverpool 4-3 Tottenham | 30/04/2023

4-3 Tottenham | 30/04/2023 Tottenham 2-1 Liverpool | 30/09/2023

2-1 Liverpool | 30/09/2023 Liverpool 4-2 Tottenham | 05/05/2024

¿Cómo ver Liverpool vs Tottenham ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Liverpool vs Tottenham por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.