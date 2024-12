Actualmente, el Congreso se encuentra en medio de una grave polémica tras la muerte de Andrea Vidal, extrabajadora de Jorge Torres Saravia, quien laboraba en la Oficina Legal y Constitucional, y cuyo deceso estaría vinculado a una presunta red de prostitución que habría existido en el Legislativo.

Sin embargo, en lo que va del año, el Pleno del Congreso ha sido escenario de una serie de incidentes y controversias que han captado la atención de la ciudadanía, y no precisamente por los proyectos de ley que debaten en él. Si no, por la falta de seriedad en los parlamentarios durante las sesiones y votaciones de propuestas legislativas que requieren la seriedad del caso.

"Un ratito, voy a votar, no me toques ¿ya?"

En el mes de setiembre, durante una sesión del Pleno, se filtró una conversación comprometedora por parte de uno de los congresistas que participaba del debate de manera virtual. El parlamentario, que no fue identificado, dejó su micrófono abierto y se le escuchó decir: “Un ratito amor, voy a votar, no me toques ¿ya?”. Este hecho se dio en medio de la votación para la moción de interpelación al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El gol de Perú celebrado durante el Pleno

Un mes después, en octubre, el Congreso fue escenario de una actitud poco seria cuando el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aprovechó la sesión para compartir el gol de Perú durante el partido contra Uruguay, en el marco de las Eliminatorias 2026. Mientras la votación por la exoneración de la segunda votación del proyecto de Ley 9036 seguía en marcha, Salhuana comentó: "A la representación nacional: gol de Perú".

Inmediatamente, Salhuana agregó: "No estamos viendo, pero estamos atentos al resultado de la selección nacional". Luego que se dio a conocer el gol de la selección peruana, uno de los congresistas señaló "cuidado que el VAR lo anule", mientras que otro de los parlamentarios preguntaba en qué tiempo iba el partido.

Un pleno 'acaramelado'

Casi una semana después de celebrar el gol del Perú en pleno Hemiciclo, el Pleno del Congreso volvió a protagonizar otro incidente. Nuevamente, un congresista que participaba en la sesión de manera virtual volvió a dejar su micrófono prendido, y dirigiéndose a la persona que lo acompañaba, expresó: “Te veo acaramelada”. A este parlamentario tampoco se le identificó.

El cansancio parlamentario: "Me quedé dormida"

Finalmente, el último día de noviembre durante la votación de la Ley del Presupuesto 2025 que fue extendida hasta casi la media noche, expuso el cansancio de una de las parlamentarias que también participaba de manera virtual en la sesión del Pleno. “Me quedé dormida”, expresó una congresista que dejó su micrófono encendido y luego que el presidente del Congreso anunciara que se encontraban en votación de la norma.