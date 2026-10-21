Pleno del Senado aprueba pedido de facultades con 27 puntos: 35 senadores votaron a favor
Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras fueron los grupos parlamentarios que votaron a favor del dictamen aprobado previamente en la Comisión de Constitución.
El pedido de facultades fue aprobado por el Senado. Con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, se dio luz verde para que el texto propuesto por la Comisión de Constitución del Senado que contempla 27 materias tenga el aval del último filtro legislativo.