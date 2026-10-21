Schaefer critica a Luque por no viajar a Piura y ella responde "No necesito helicópteros del Gobierno que me lleven"

Tensión durante el debate en el Senado. Karla Schaefer, senadora de Fuerza Popular, cuestionó a su colega de Ahora Nación, Ruth Luque, al señalar que no se había presentado en Piura ante la crisis meteorológica anunciada por el fenómeno de El Niño.

"¿Por qué ustedes no han hecho una propuesta a través de sus bancadas? (...) Piura es la región más golpeada por el Niño. Ayer tuvimos lluvias. Es importante tener todas las herramientas. Acá hay una responsabilidad grandísima del Senado. Yo exhorto a los senadores que piensan diferente: ¿cuál es su propuesta? La senadora Luque se ríe y ayer tuvo un gesto en redes. ¿Dónde estuvo cuando hubo terremoto en Junín? Fue a verlos. Vaya a Piura", señaló Schaefer.

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Ante ello, Luque respondió que sí conocía Piura y que, durante su anterior gestión como congresista, propuso una serie de medidas para hacer frente a las amenazas climáticas.

"Conozco Piura y muchas regiones. No necesito helicópteros del Gobierno para que me estén llevando a los territorios del país. Para recordar que en el anterior periodo planteamos una disposición complementaria para los cinco años, para tener presupuesto en gestión de riesgos. Que lo sepa el país, ¿dónde estaba el enfoque? En sus pequeñas obras y sus migajas. Había que dar recursos a los bomberos e instituciones para capacitar. Pero no lo hicieron", indicó.