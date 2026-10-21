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CONGRESO EN VIVO | SENADO DEBATE PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Política

Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, votará a favor de delegación de facultades

El representante del partido de Jorge Nieto señaló que las discrepancias con miembros de su bancada son 'naturales'. Voces dentro del Congreso señalaron que el Partido del Buen Gobierno presentaría un dictamen en minoría durante debate en el Senado.

Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, votará a favor de delegación de facultades | Foto: UNO.
Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, votará a favor de delegación de facultades | Foto: UNO.
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Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, señaló que votará a favor del dictamen de delegación de facultades aprobado por la Comisión de Constitución, que agrega siete puntos a los 20 aprobados por la Cámara de Diputados.

“En mi caso, yo sí voy a votar. Probablemente, el Partido del Buen Gobierno tome una posición de bancada. Si no, hay diferencias naturales. Yo soy del análisis técnico. Estamos ante una posición de crisis, no es solo el Niño, sino más. Yo confío en el país. Si el país ahora lo dirige el oficialismo, prefiero confiar antes que desconfiar”, señaló el senador en conversación con Exitosa.

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Desde el Partido del Buen Gobierno, se espera que los otros seis senadores miembros de la bancada voten en contra del dictamen aprobado por el grupo de trabajo.

Voces dentro del Congreso señalaron que este grupo parlamentario también prepara un dictamen en minoría, que sería presentado durante el debate en el Senado. Si se desaprueba el dictamen en mayoría, aprobado tras el debate y la votación en la Comisión de Constitución, el dictamen en minoría sería debatido y sometido a votación.

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