Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, votará a favor de delegación de facultades | Foto: UNO.

Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, votará a favor de delegación de facultades | Foto: UNO.

Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, señaló que votará a favor del dictamen de delegación de facultades aprobado por la Comisión de Constitución, que agrega siete puntos a los 20 aprobados por la Cámara de Diputados.

“En mi caso, yo sí voy a votar. Probablemente, el Partido del Buen Gobierno tome una posición de bancada. Si no, hay diferencias naturales. Yo soy del análisis técnico. Estamos ante una posición de crisis, no es solo el Niño, sino más. Yo confío en el país. Si el país ahora lo dirige el oficialismo, prefiero confiar antes que desconfiar”, señaló el senador en conversación con Exitosa.

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Desde el Partido del Buen Gobierno, se espera que los otros seis senadores miembros de la bancada voten en contra del dictamen aprobado por el grupo de trabajo.

Voces dentro del Congreso señalaron que este grupo parlamentario también prepara un dictamen en minoría, que sería presentado durante el debate en el Senado. Si se desaprueba el dictamen en mayoría, aprobado tras el debate y la votación en la Comisión de Constitución, el dictamen en minoría sería debatido y sometido a votación.