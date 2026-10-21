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Política

Daniel Barragan confirma que Obras apoyará dictamen de pedido de facultades en el Senado

Barragán afirmó que cuatro de los cinco miembros de la bancada de Obras asistirán a la votación. Además, señaló que no apoyaría un dictamen en minoría si es que se presenta.

Obras votará a favor del pedido de facultades, anuncia senador Daniel Barragán | Foto: Andina.
Obras votará a favor del pedido de facultades, anuncia senador Daniel Barragán | Foto: Andina.
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Obras apoyará el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. Así lo confirmó el senador Daniel Barragán, representante de la bancada. Cuatro de los cinco senadores del partido de Ricardo Belmont estarán presentes en la votación del Pleno del Senado.

"Vamos a votar a favor. Tendremos cuatro votos a favor. A todos nos afecta la crítica, pero cuando uno tiene principios, sigue avanzando. Es para el país que estamos trabajando. No es desleal cumplir con principios. Si hemos dado la mano de que vamos a asistir, todos podemos asistir", indicó.

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El dictamen aprobado por el grupo de trabajo de la Cámara Alta incluye siete puntos adicionales a los 20 aprobados por la Comisión de Diputados. Además, Barragán fue consultado sobre si apoyaría un dictamen en minoría, luego de conocerse que el Partido del Buen Gobierno presentaría esta propuesta.

"Yo no apoyaría lo que no pudieron sostener en la Comisión de Constitución. Ese era el lugar donde teníamos que discutir lo que va o no va", señaló.

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