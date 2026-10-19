Comisión de Constitución aprueba las facultades con 7 puntos adicionales tras el respaldo de Obras

Con el dictamen aprobado por unanimidad de los presentes y ante la inasistencia de los bloques de oposición, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la incorporación de siete materias adicionales al paquete de delegación de facultades legislativas enviado por la Cámara de Diputados.

El predictamen, conformado por 27 puntos en total, fue enviado para su deliberación y votación final en el Pleno.

Video destacado 🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

El inicio de la sesión y el logro del quórum dependieron de la presencia del senador Roger Astucuri, integrante del Partido Cívico Obras, cuya asistencia otorgó el número de siete parlamentarios exigido por el reglamento.

En el caso de las bancadas opositoras, la decisión de no acudir buscó dejar sin quórum a la comisión tras el retiro de la sesión previa, en la que protestaron por la negativa de Carlos Mesía a validar la cuestión de orden planteada por Patricia Iturregui para delimitar el alcance de las facultades. Sin embargo, la presencia de Astucuri permitió instalar la mesa. A la jornada acudió también el legislador Daniel Barragán, a pesar de no ser parte de Constitución.

La sesión transcurrió sin un debate de fondo entre bancadas y con los votos asegurados por parte de la mayoría parlamentaria liderada por Fuerza Popular.

Durante el desarrollo de la reunión, la mesa directiva abordó las 20 materias remitidas previamente por la Cámara Baja y sumó siete iniciativas planteadas desde la comisión, tras retirar la propuesta sobre la carrera del servidor público por no contar con solicitud del Poder Ejecutivo.

Respecto a las adiciones propuestas, el senador Roger Astucuri planteó ajustes al texto en materia de inteligencia y solicitó excluir el extremo referido a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Sin embargo, tras el cuarto intermedio dispuesto por el presidente de la mesa, Carlos Mesía, la Secretaría Técnica mantuvo el control de la DINI en el texto final y el predictamen conservó los 27 puntos para la votación plenaria.

Los antecedentes: la postura de la oposición y el cruce de declaraciones

La aprobación del predictamen estuvo precedida por el anuncio de las bancadas opositoras de no participar en la sesión. La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, fundamentó su decisión a través de sus redes oficiales al acusar al oficialismo de forzar la votación de materias no consensuadas.

"No ha respondido el oficio multipartidario que presentamos. Ante la pregunta quién obstruye, claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados".

Por su parte, la legisladora Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, respaldó la inasistencia de su bloque bajo el argumento de que "no hay condiciones democráticas para la reunión" y cuestionó la reincorporación de puntos rechazados previamente en la Cámara Baja.

Asimismo, la senadora Susana Matute denunció la celeridad para que se aprueben las facultades sin previo debate. Y manifestó que desde la Comisión de Constitución no se hace un ejercicio democrático.

"La improvisación de la política nos ha llevado a este reglamento que es conflictivo (...) El propio oficialismo generó estas condiciones. Y ahora ellos mismos no lo pueden resolver".

En esa línea, expresó la necesidad de una postura responsable en la sala. “Si se vota, se vota con conciencia de qué se está votando. No votar por votar ”.

Frente a la postura de la oposición, la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó la decisión de Luque por redes sociales. "Estimada Ruth, no causa sorpresa tu decisión, las razones mencionadas son excusas que planteas; esa fue tu posición desde el primer día, es absoluto rechazo al gobierno de la Pdta Keiko Fujimori. Lamento de verdad porque los más vulnerables serán los afectados. Ellos te juzgarán".

A dicho señalamiento, Luque le respondió en base a la última sesión, donde no se respetó la votación por parte de Mesía. "¿Acaso pedir que se respeten las votaciones, el Reglamento y los límites constitucionales del Senado es estar contra los más vulnerables? Mi posición frente a esta delegación es pública y tiene fundamentos. La ciudadanía nos juzgará a todos, Patricia".

En paralelo, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó la inasistencia opositora como "una pena”, mientras que el senador fujimorista Alejandro Aguinaga señaló que no se pueden “adoptar posiciones irresponsables" y agregó que "resulta impostergable aprobar estas facultades".

Las negociaciones previas y la posición de Obras

La falta de quórum opositor dejó en evidencia la falta de acuerdo entre las agrupaciones políticas. El líder del Buen Gobierno, Jorge Nieto, reveló la existencia de una propuesta de consenso presentada al oficialismo para limitar la delegación a los 20 puntos originales de Diputados.

“Hemos propuesto dos cosas: tenemos un consenso de 20 puntos, aprobémoslo, ustedes quieren 7 puntos más. En nuestra opinión, eso no debe ser incluído dentro de la actual discusión porque el reglamento no lo permite".

Nieto añadió que la alternativa contemplaba procesar las materias restantes por las vías reglamentarias ordinarias. "háganos llegar el gobierno a la Cámara de Diputados esos 7 puntos que consideran indispensables como proyectos de ley, yo estoy seguro que la cámara de diputados le dará tratamiento célere (...) este es un aspecto de la propuesta que hemos hecho. El otro aspecto es que tenemos un régimen parlamentario que tenemos que resolver por consenso. Esto no puede ser a empujones".

Sin embargo, esta propuesta no prosperó ante la postura asumida por el Partido Cívico Obras. Cabe resaltar que la noche previa a la sesión, el senador Daniel Barragán fijó posición a través de sus redes sociales.

"¡Basta de protagonismos personales! Primero está la patria, después los partidos políticos. Las facultades legislativas deben evaluarse pensando en la seguridad de los peruanos y la prevención ante el fenómeno El Niño. ¡¡El país está por encima de izquierdas o derechas!!".

Ya en la jornada de debate, Barragán justificó su presencia en la sesión. “La pregunta que nos hacemos nosotros desde el Partido Cívico Obras es ¿qué país queremos? Y para lograr un resultado, yo creo que es importantísimo que tengamos que debatir". Tras la votación, el legislador definió la postura de su bancada: "nosotros no somos oposición, somos solución, pero haremos el control correspondiente al Poder Ejecutivo".

Por otro lado, el senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana, cuestionó el rol de Obras tras marcar distancia del compromiso inicial de la oposición. "Se quedó de que se tenía que respetar los 20 puntos. (...) Asistir es hacerle el juego".

La provocación en conferencia

Con el dictamen aprobado por unanimidad de los presentes, la bancada de Fuerza Popular ofreció una rueda de prensa en las instalaciones del Congreso.

En un acto de provocación hacia las bancadas ausentes, la legisladora Patricia Juárez ofreció sus declaraciones junto a tres sillas vacías que exhibían los logotipos de los partidos de oposición en referencia a los legisladores que no asistieron.

“Estas sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos" y agregó que "son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para aprobar las soluciones que el pueblo peruano reclama".

Acto seguido, tildó de cómplices del crimen a los legisladores ausentes. "En esa batalla hay sólo dos bandos. O se está del lado de los criminales o se los combate. No hay punto medio, no hay lugar para cálculo político ni para los tibios. Por acción u omisión puede ser cómplice de ellos".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, defendió el procedimiento del grupo de trabajo y rechazó cualquier cuestionamiento a la autonomía de la sala.

"Hemos cumplido con los plazos que establece el reglamento que vence en el día de hoy. Y lo hemos hecho, sobre todo, sin interferencias exteriores o de otra Cámara. Sin aceptar exigencias de que saquemos comunicados, gestos, palabras de buenas intenciones. Porque los señores senadores no están sujetos a mandato imperativo, y no pueden ser coaccionados por opiniones políticas o por representantes de otras Cámaras".

Tras el cierre del debate en la comisión, la senadora Ruth Luque anticipó el traslado de la discusión a la mesa plenaria. "Como el Senado está a cargo de Fuerza Popular, lo más probable es que esto vaya al pleno, probablemente para mañana o el día miércoles (...) Queda claro que ya tienen los votos. Teniendo un acuerdo con Obras, serían los 32, 33 votos que ellos necesitan".

El escenario de votación en la instancia plenaria

Tras la emisión del dictamen en la Comisión de Constitución, la delegación de facultades pasará a la agenda del Pleno del Senado para su debate y votación final.

Para su aprobación constitucional, la iniciativa requiere el respaldo de una mayoría calificada de 66 votos en el recinto plenario.

El trámite en el Pleno proyecta un curso similar al observado en la comisión. Con el entendimiento entre Fuerza Popular, Renovación Popular y el bloque del Partido Cívico Obras, el oficialismo apunta a alcanzar el número de votos necesario para superar el número exigido y aprobar la delegación de las 27 materias legislativas al Ejecutivo.