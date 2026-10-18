6 regiones llegaron al 100% del conteo oficial de la ONPE

6 regiones llegaron al 100% del conteo oficial de la ONPE

De acuerdo con la información actualizada al domingo 18 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó el procesamiento del 100% de las actas electorales en seis regiones correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el pasado 4 de octubre.

Amazonas, Ayacucho, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna son las únicas que han alcanzado el máximo conteo tanto para las elecciones municipales como en las regionales. De este grupo, solo Ayacucho no irá a segunda vuelta para definir el sillón regional.

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Si bien, el procesamiento de las actas llegó al 100% en estas regiones, la proclamación formal de los alcaldes electos corresponde a los organismos electorales competentes, tras resolver las actas observadas o impugnadas que pudieran estar pendientes.

Los comicios regionales se desarrollarán el próximo 6 de diciembre, mientras que para las alcaldías no se contempla una segunda votación.

6 regiones alcanzaron el 100% de votos

En Amazonas, Raúl Culqui, del movimiento regional Victoria Amazonense, es el virtual alcalde de Chachapoyas, capital de la región, tras obtener 10.461 votos, equivalentes al 33,862% del total. Sus contrincantes no superaron los 8.000 votos.

En el gobierno regional, sin embargo, la victoria no está definida. Los postulantes Amílcar Díaz, del Partido Democrático Somos Perú, y Segundo Hernández, del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, irán a segunda vuelta tras haber obtenido 25.905 % y 23.552 % de los votos, respectivamente.

Ayacucho registra como virtual alcalde provincial de Huamanga a Carlos Herencia de Libertad Popular con 31.169% de votos. El mismo partido obtuvo la victoria para el GORE con el candidato Pabel Nestor Bellido, quien obtuvo 35.117 % de votos, seguido de Renol Pichardo Ramos, de Podemos Perú, con 33.416 %; y Eduardo Huacoto Diaz, de APP, con 20.339 %.

En Moquegua, Jakelin Ninaraqui Pelaiza, de Acción Popular, lidera la elección para la alcaldía de la provincia de Mariscal Nieto, con 17.267 votos, equivalentes al 29,194%. Ninaraqui, exalcaldesa del centro poblado de Chen Chen, se convertirá en la segunda mujer en ocupar el sillón municipal provincial, después de Cristala Constantinides. Además, será la única mujer en ganar la alcaldía de la capital de una región en este proceso electoral.

Para el liderazgo del Gore, se enfrentarán el candidato Abraham Cárdenas (Acción Popular) con Juan Luis Herrera (Somos Perú), quienes alcanzaron 26.018 % y 25.155 %, respectivamente.

En Pasco, Rudy Callupe Gora (Podemos) se consolida como virtual alcalde de la provincia homónima con 20.334 votos (31.027%).

Mientras tanto, Lucio Rojas Vítor (Frente de la Esperanza 2021), con 28.574%, va a segunda vuelta con Luis Pomachagua Osorio (Podemos Perú) con 24.311%, para el Gobierno Regional.

En Puno, la alcaldía provincial de la capital homónima se quedó en manos de Jorge Antonio Zuñiga Pineda, candidato de la alianza ASI - Juntos por el Perú, al obtener 33.295 votos, equivalente al 25.369%.

Sin embargo, la victoria no se ha definido para el Gore, cargo por el que Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (Así - Juntos por el Perú) y Eduardo Quispe Pandia (Ahora Nación) disputarán una segunda vuelta. Ellos lograron 22.477% y 21.201% de votos, respectivamente.

Tacna registra a Niel Zavala (Alianza para el Progreso) como el virtual alcalde de la capital provincial con 28% de votos.

Esta región también irá a segunda vuelta para el Gobierno Regional, cargo que será disputado por, Segundo Ruiz Rubio, de Alianza para el Progreso, con el 29.337% de los votos válidos, frente a Walter Anchapuri Zapata, de Ahora Nación, con el 17.6%.

Alcaldía provinciales al 100%

Por otro lado, hay siete regiones que ya han llegado al 100% en los votos para la provincia capital. A esta cifra se le suma la provincia del Callao.

En Áncash, Javico Robles de Podemos Perú es el virtual alcalde de Huaraz con 18.599% de votos después de ganar con poca diferencia al candidato de País Para Todos, quien se quedó con 18.489% votos

“Hoy nos toca unir a todo Huaraz, dejar atrás las diferencias y trabajar juntos por el desarrollo de nuestra”, expresó Robles al conocer los resultados.

Apurimac registra como virtual alcalde de Abancay a Elio Mauro Vidal Robles (Progresemos) con 31.822%.

En tanto, en Ayacucho se impuso el partido Libertad Popular con el candidato Carlos Herminio Herencia Gallegos, quien alcanzó 47.909 votos (31.169%). Los partidos Podemos Perú y la alianza APP-Trabaja Ayacucho se quedaron con 24% y 16%, respectivamente.

La misma victoria tuvo el partido Somos Perú en Cajamarca, región donde el candidato Sergio Sanchez Ibañez ganó con 30.812% de votos sobre el 20% y 19%, logrado por APP y el movimiento regional Cajamarca Renace, respectivamente.

En la provincia del Callao también se presentó una aplastante victoria. El candidato Cesar Perez Barriga (Renovación Popular) llegará al sillón municipal con 55.683% de votos sobre el 18% de Somos Perú y el 13% de Fuerza Popular.

Por el contrario, la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar en Huancavelica fue mínima. Jaime Ortiz Zuasnabar de APP ganó con 23.792 votos (32.984%) y Guillermo Quispe, candidato de Perú Primero perdió con 23.794 (32.889%).

En Junín, Huancayo obtuvo la victoria Emerson Nolasco Delgado de Podemos con 96.736 votos, lo que representa el 30.883%.

Finalmente, Segundo Herminio Vasquez Montenegro de APP será el próximo burgomaestre de Moyobamba (San Martín) con 45.962% de votos frente al 19.7% logrado por Avanza País y Renovación Popular.

Las regiones de Ucayali, Tumbes, Piura, Madre de Dios, Loreto, Lima, Lambayeque. La Libertad, Ica, Huánuco, Cusco y Arequipa no llegan aún al 100% de votos.

Distritos de Lima Metropolitana al 100%

En Lima Metropolitana, son siete los distritos que ya llegaron al 100%: Barranco, Breña, Jesús María, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa, de acuerdo con la información actualizada al domingo 18 de octubre.

En Barranco, Manuel Espinoza, de Renovación Popular, encabeza los resultados con el 28,751% de los votos, seguido de Somos Perú, que obtuvo el 28,194%.

Luego, en Breña, Iván Chang, de Avanza País, se posiciona como virtual alcalde con el 21,784%, mientras que Renovación Popular alcanzó el 20,872%.

En Jesús María, Luiz Reátegui, de Somos Perú, hizo lo propio con el 28,329%.

En Punta Negra, José Delgado Heredia, de Perú Moderno, obtiene el primer lugar con el 26,435%; mientras que en San Bartolo, Rufino Enciso Ríos, también de Somos Perú, alcanza el 38,549% de los votos.

En Santa María del Mar, Jorge Vásquez, del Partido Popular Cristiano (PPC), registra el mayor respaldo, con el 54,792%. En tanto, en Santa Rosa, Tanus Barraza, de Acción Popular, lidera la votación con el 27,426%, seguido de Renovación Popular, con el 26,299%.