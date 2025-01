La profesora Belky Magino había denunciado previamente acoso sexual por parte un compañero de trabajo de la institución educativa Santa Ana en el distrito de San Martín de Porres. No obstante, la docente fue despedida de su centro de labores tras revelar el hostigamiento, lo cual generó indignación en la población y en la propia mujer por la falta de apoyo de las autoridades.

Ahora, la profesora hizo una nueva acusación contra el general general del colegio, José Rivera, por hostigamiento, en donde también estarían involucrados agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, Magino asegura que ha sido objeto de intimidación por parte de los directivos de la institución.

Profesora denuncia acoso por parte de efectivos policiales

La profesora, quien trabajaba en una institución educativa en San Martín de Porres, presentó su denuncia ante los medios de comunicación, argumentando que su despido fue una represalia por haber denunciado el acoso. Desde entonces, ha experimentado una serie de situaciones que considera como hostigamiento, incluyendo la presencia constante de un patrullero en su propio domicilio.

“Yo me pregunto cuáles son las funciones de la policía o si está dentro de sus funciones llevar documentos simples a un domicilio. Quiero mencionar que estas dos personas, que son personal de seguridad del señor José Rivera, llegaron en el patrullero, se bajaron y el vehículo de la PNP los esperó y se retiraron de la misma forma dentro del vehículo policial”, denuncia la mujer, quien precisa que los agentes son de la comisaría de Independencia.

Juez pide la restitución de la profesora tras ser despedida

La docente informó que el juez Jorge Gutiérrez ha solicitado su reincorporación a la institución. Sin embargo, el gerente continúa desobedeciendo las normativas legales. Además, la mujer destaca que no es la única afectada por acoso en el lugar de trabajo. Otras colegas se encuentran atemorizadas ante la posibilidad de presentar denuncias, debido a las represalias y al clima de intimidación que prevalece en la institución.

"No, yo no he sido la única. Pero las otras señoritas, compañeras que yo he tenido, sí tienen miedo de hacer denuncias porque tienen temor de que sucedan cosas como las que yo he pasado. Intentan intimidar, amedrentar. Lo que el señor José Rivera quiere, es que yo me rectifique. Que él entienda, no me voy a rectificar de algo que sí es verdad. Él me está demostrando que se está burlando de la justicia", sostuvo la docente afectada.