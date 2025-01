¿A qué hora juegan Arsenal vs Newcastle EN VIVO Y EN DIRECTO por la Carabao Cup? El encuentro se disputará este martes 7 de enero desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Emirates Stadium de Londres y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Newcastle?

En Perú, el Arsenal vs Newcastle comenzará desde las 3.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs Newcastle?

En Sudamérica, el encuentro entre Arsenal vs Newcastle se podrá ver a través de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En España, el duelo se podrá seguir por DAZN y en México por ESPN 2, Disney Plus.

Arsenal vs Newcastle: alineaciones posibles

Arsenal: David Raya, Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Jorginho, Mikel Merino, Ethan Nwaneri, Gabriel Jesús y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

David Raya, Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Jorginho, Mikel Merino, Ethan Nwaneri, Gabriel Jesús y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta. Newcastle: Martin Dúbravka, Valentino Livramento, Sven Botman, Dan Burn, Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Alexander Isak y Anthony Gordon. DT: Eddie Howe.

Arsenal vs Newcastle: historial reciente

De los últimos 6 cruces, Newcastle ganó 3 veces, mientras que el Arsenal se impuso en 2 ocasiones.

Newcastle 1-0 Arsenal

Arsenal 4-1 Newcastle

Newcastle 1-0 Arsenal

Newcastle 0-2 Arsenal

Arsenal 0-0 Newcastle

Newcastle 2-0 Arsenal.

¿Cómo ver Arsenal vs Newcastle ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs Newcastle por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS vía La República Deportes.