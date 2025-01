Violento ataque a local de broaster en Huaycán donde extorsionadores amenazan con más violencia si no se paga S/60.000. Foto: Mirian Torres/LR

Violento ataque a local de broaster en Huaycán donde extorsionadores amenazan con más violencia si no se paga S/60.000. Foto: Mirian Torres/LR

En la madrugada del último domingo, dos delincuentes ejecutaron un violento ataque contra el local de broaster 'Bravos Chicken', ubicado en la avenida 15 de Julio, en Huaycán, distrito de Ate Vitarte. Los propietarios del negocio habían recibido amenazas previas por parte de extorsionadores, quienes exigían el pago de S/40.000 a S/60.000 a cambio de no atentar contra sus vidas.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad captaron a los agresores, quienes se desplazaban a bordo de una moto lineal. Uno de ellos, vestido con una polera gris, se acercó al establecimiento y realizó múltiples disparos antes de escapar con rumbo desconocido. Los impactos de bala dañaron no solo la fachada del primer piso, sino también el segundo, donde descansaba la familia propietaria, poniendo en grave riesgo su seguridad.

"El día domingo a las 1 de la madrugada se escucharon como cinco disparos, el local estaba cerrado y a las ventanas del segundo piso hicieron los disparos. En esos pisos viven personas, los familiares, los niños. Gracias a Dios, nadie resultó herido", detalló uno de los familiares.

Extorsionadores atacan pollería y exigen cupo de S/50.000

Un familiar de los propietarios del restaurante 'Bravos Chicken' confirmó a las autoridades que este no es el primer incidente de extorsión que sufren. Según indicó, desde el jueves 2 de enero comenzaron a recibir amenazas a través de mensajes de texto, en los cuales los extorsionadores exigían inicialmente S/40.000 a cambio de no atentar contra sus vidas. Sin embargo, al no recibir respuesta favorable, la cifra aumentó a S/60.000, lo que llevó a un ataque armado la madrugada del domingo como represalia.

"Desde el día jueves a las 10 de la noche han mandado mensajes dando los datos de cada uno de los hermanos, de los hijos que tienen cada movimiento de cada uno. Dijeron que querían llegar a un acuerdo pidiendo primero a/40,000 y después luego seguían las amenazas, continuaban y dicen que si nosotros no pagamos nos van a meter granada, bomba y cada vez es peor. ¡Ahora no piden S/40.000, sino S/60.000!", expresó.

Los propietarios, que habían vivido días de terror por las intimidaciones, se vieron obligados a abandonar su hogar y negocio ante el temor de represalias de los extorsionadores. Foto: Mirian Torres/LR

Familia huye por temor a represalias

Tras el violento ataque y las amenazas continuas, los propietarios y sus familiares del restaurante 'Bravos Chicken' se han visto obligados a abandonar tanto el local como su vivienda. Las exigencias de los extorsionadores, que ahora suman S/60.000, no han cesado, y los criminales amenazan con más violencia si no reciben el pago. La situación se agrava, ya que se sospecha que esta banda criminal tiene en la mira a todo el comercio de la zona. Días antes, una pollería en las cercanías sufrió un ataque similar, aparentemente por los mismos extorsionadores.

Para los vecinos, estos hechos son un problema cotidiano, ya que sienten que las autoridades no están brindando el apoyo necesario. La única caseta policial en la zona no tiene el personal ni los recursos suficientes para garantizar la seguridad, lo que genera aún más desconfianza y temor en la comunidad. "Si está pasando por la zona, hace poco también han amenazado a un colegio y a una ferretería. No hay seguridad", señaló uno de los residentes preocupados.

La familia afectada ya presentó la denuncia ante la comisaría y la Dirección de Investigación Criminal (Depincri), esperando que las autoridades tomen medidas urgentes para identificar y capturar a los extorsionadores que siguen amenazando a la familia y a los comerciantes de la zona.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.