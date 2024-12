Declaraciones de Patricia Juárez dieron a entender que Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, no apoyaría una vacancia contra Dina Boluarte tras revelarse su operación estética.

Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, no respaldaría una eventual moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte debido a su ausencia tras someterse a una intervención médica. Así lo dio a entender la parlamentaria y vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, quien minimizó la relevancia del hecho, asegurando que "no existe ninguna norma que obligue a la mandataria a reportar su enfermedad al Congreso".

"Creo que este tema debe analizarse con un sentido elemental de lógica. Conozco personas que se han sometido a una rinoplastia, y eso no las lleva a una unidad de cuidados intensivos ni las inhabilita para realizar sus funciones. (...) Decir que la señora Boluarte será vacada por haberse sometido a una operación... Perdón, ¿existe alguna norma que indique que cualquier enfermedad debe ser reportada al Congreso?", declaró la vicepresidenta del Parlamento.

Las declaraciones de Juárez se producen en medio de la controversia generada por la posible ausencia de la presidenta durante un lapso de tiempo, dado que la Constitución Política del Perú define la incapacidad temporal como aquella declarada por y ante el Congreso de la República. En este caso, la mandataria habría omitido notificar formalmente al Parlamento, lo que podría interpretarse como una infracción constitucional susceptible de vacancia. No obstante, congresistas como Juárez han señalado que esta polémica carece de fundamento, considerando la naturaleza de los hechos por los cuales se plantea la destitución.

"¿Y si la señora Boluarte tuviera apendicitis, la vacamos? Creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. (...) Me parece absurdo. (...) Este es un tema que no amerita mayor discusión. (...) Así como la señora Boluarte tuvo una incapacidad de dos horas, pudo haberla tenido también por una gripe, y eso no significa que por ello vayamos a vacarla", concluyó Juárez.

Alberto Otárola confirmó que la presidenta se sometió a una cirugía durante su mandato

El ex primer ministro Alberto Otárola declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio de 2023, mientras desempeñaba su cargo como líder del Poder Ejecutivo. Aseguró que, pese a la operación, Boluarte no dejó de cumplir con sus funciones como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Según sus declaraciones, Boluarte habría mantenido el ejercicio de su cargo llevando a cabo una sesión virtual del Consejo de Ministros durante su periodo de recuperación. "La presidenta pasó por una intervención quirúrgica, algo común en cualquier persona, pero no descuidó las responsabilidades inherentes a su cargo", afirmó.

Otárola explicó que tenía conocimiento de que la cirugía estaba relacionada con problemas respiratorios, aunque desconocía los detalles específicos y los costos asociados. Señaló que, tras la operación, mantuvo una conversación con Boluarte y percibió que tenía dificultades para hablar, lo que confirmaba la naturaleza de la intervención en las fosas nasales.

Además, admitió conocer al cirujano plástico Mario Cabani, quien estuvo a cargo del procedimiento, pero negó tener una relación cercana con él. En sus declaraciones, pidió a la Comisión que evitara insistir en el tema, al tratarse de un asunto delicado que podría afectar la imagen de la presidenta.