Recientemente, la defensa legal de Peralta Santur confirmó el cambio de estrategia y aseguró que su patrocinada no se entregará a la justicia. | Foto: Ministerio Público.

Recientemente, la defensa legal de Peralta Santur confirmó el cambio de estrategia y aseguró que su patrocinada no se entregará a la justicia. | Foto: Ministerio Público.

El Poder Judicial emitió una orden de captura y ubicación contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta. Cabe recordar que, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber intercedido en la devolución de lingotes de oro al empresario minero, Javier Miu Lei, luego de que Andrés Hurtado 'Chibolín', quien se encuentra detenido el penal de Lurigancho, supuestamente haya recibido US$500.000 por esto.

"Disponer la inmediata ubicación y captura dictada contra la encausada Luz Elizabeth Peralta Santur, por cuando declararon fundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el extremo del auto de primera instancia de 2 de octubre de 2024 que dictó mandato de comparecencia con restricciones a la encausada Luz Elizabeth Peralta Santur en el proceso que se le sigue por el delito de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio de Estado con lo demás que al respecto contiene. En consecuencia, revocaron este extremo del auto de primera instancia, reformándolo, impusieron a la encausada la medida de prisión preventiva por 18 meses, ordenaron se cursen los oficios para su ubicación y captura", se lee en el documento.

Inicialmente, el abogado de la ahora no habida fiscal, había dicho en un primer momento que su patrocinada se pondría al derecho y se entregaría a las autoridades; sin embargo, horas más tarde confirmó que Peralta Santur no se entregará a la justicia "porque tiene derecho a preservar su libertad ante una medida arbitraria y no existe peligro de obstaculización que justifique su prisión provisional".

El juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo, cuya decisión fue crucial, emitió el voto que definió el resultado de la solicitud presentada por el Ministerio Público en contra de Peralta Santur. La resolución final se basó en cuatro votos a favor de la prisión preventiva, mientras que tres magistrados decidieron que se le impusiera comparecencia restringida con el pago de caución en relación con el caso que está siendo investigado.

Elizabeth Peralta es investigada por tráfico de influencias y cohecho activo

La fiscal superior Luz Elizabeth Peralta, experta en lavado de activos y pérdida de dominio, está siendo investigada por el Ministerio Público junto a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, por su presunta recepción de un soborno de US$ 1 millón por parte del presentador, dinero que supuestamente proviene de la familia Miu Lei.

La Fiscalía Suprema, bajo la dirección de Alcides Chinchay, comenzó una investigación preliminar el viernes 6 de septiembre. Elizabeth Peralta es indagada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.