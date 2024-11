La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final contra el expresidente Francisco Sagasti, recomendando su inhabilitación para ejercer cualquier función pública durante 10 años. Ante esta decisión, La República se comunicó con el equipo legal del exmandatario para conocer sus primeras reacciones.

José Elice, exministro del Interior, abogado de Sagasti y también implicado en el informe de la SAC, expresó su opinión sobre la resolución adoptada por los congresistas.

"Era de esperarse. Los argumentos importan poco o nada. Ya tenían los votos. Ese informe debe ser enviado a la Comisión Permanente para su debate y aprobación. En esta instancia podemos ejercer nuestro derecho de defensa", fueron las palabras de Elice sobre la decisión tomada por la Subcomisión contra el expresidente.

El abogado detalló el procedimiento que seguirá el informe tras su aprobación por la subcomisión: "Si la Comisión Permanente lo aprueba, deberá designar una subcomisión acusadora compuesta por congresistas, quienes sustentarán la acusación ante el pleno del Congreso. También en esta etapa podremos ejercer nuestro derecho de defensa", indicó.

Consultado sobre las acciones que tomarán en los próximos días, Elice comentó que aún no han definido una estrategia concreta, pero que procederán en su momento: "No. No hemos preparado nada. Eso sí, nos prepararemos para defendernos. Solo digo que, luego de leer el informe, siento que, viniendo de esos congresistas, que mayormente solo se representan a sí mismos, es como si hubiera recibido una condecoración cívica", finalizó.

Informe de la SAC: los detalles de la acusación

El informe aprobado por la SAC acusa a Sagasti y a los exministros del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro por presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en un cargo público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal. Además, se recomienda inhabilitar a Sagasti de la función pública por un periodo de 10 años.

La votación concluyó con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Entre los parlamentarios que respaldaron la acusación figuran Moyano Delgado, Ventura Ángel, Chirinos Venegas, Orué Medina, Paredes Castro y Cruz Mamani. El único voto en contra fue del legislador Raymundo Mercado.

Sagasti reafirma su decisión de no postular a la presidencia en 2026

Por otro lado, el expresidente Francisco Sagasti ha reiterado que no participará en las próximas elecciones generales. Según explicó, muchos ciudadanos en el Perú desconfían de los políticos, ya que suelen contradecir sus palabras con sus acciones, pero aseguró que su decisión es definitiva.

Sagasti argumentó que, a sus 80 años, no considera razonable emprender una campaña electoral que le obligaría a viajar por todo el país durante los próximos dos años y asumir un eventual gobierno entre los 82 y 87 años. "Hay que estar un poco fuera de sus cabales para hacerlo", afirmó.