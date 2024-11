La periodista Rosa María Palacios, en una nueva edición de su programa 'Sin guion', dedicó un segmento a comentar el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) contra Francisco Sagasti y los exministros del Interior, Rubén Vargas Céspedes y José Élice Navarro. Este informe los acusa de los supuestos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal para un cargo público, y busca inhabilitar al expresidente por 10 años para ejercer cualquier función pública.

Según la conductora, el Congreso estaría motivado por un ánimo de "venganza" al promover esta maniobra. Además, señaló que la medida ignora que el expresidente no tendría aspiraciones políticas futuras.

"Esto se llama venganza. No hay ninguna razón para inhabilitarlo, salvo el temor del Congreso de que el señor Sagasti postule a algún cargo público, como la presidencia o el Senado, algo que él ha dicho que no ocurrirá porque ya está muy viejo; tiene 80 años", indicó.

Palacios opinó que la acción del Congreso contra el exmandatario no responde a las acusaciones planteadas, sino a hechos pasados relacionados con su llegada al poder tras las protestas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino.

"Igual lo quieren 'reventar', porque Sagasti simboliza, para quienes están actualmente en el Congreso, la derrota de Merino. Merino quiso hacerse del poder sin tener ningún título legítimo para ello y, además, es responsable de la muerte de dos peruanos, algo que este Congreso ha decidido exonerar de toda responsabilidad", aseguró la periodista.

SAC aprobó informe final contra Francisco Sagasti

Como mencionamos en líneas anteriores, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio luz verde al informe final que acusa al expresidente Francisco Sagasti y a los exministros del Interior, Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro. Los tres son señalados por presuntos delitos de abuso de autoridad y designación indebida para un cargo público, según los artículos 376 y 381 del Código Penal. Como parte de las recomendaciones, se propone inhabilitar a Sagasti por 10 años para ejercer funciones públicas.

Durante la votación en la SAC, 15 congresistas respaldaron el informe, 1 votó en contra y hubo 1 abstención. Entre quienes apoyaron la medida se encuentran Moyano Delgado, Ventura Ángel, Chirinos Venegas, Orué Medina, Paredes Castro y Cruz Mamani, mientras que Raymundo Mercado fue el único legislador en oponerse. El siguiente paso es remitir el informe a la Comisión Permanente para su discusión y eventual aprobación. Si se aprueba, se conformará una subcomisión acusadora encargada de presentar el caso ante el Pleno del Congreso.

Abogado de Sagasti opinó sobre informe final del SAC: "Nos prepararemos para defendernos"

José Elice, exministro del Interior, abogado de Francisco Sagasti y uno de los implicados en el informe de la SAC, compartió su postura con La República respecto a la decisión tomada por los congresistas.

"Era de esperarse. Los argumentos importan poco o nada. Ya tenían los votos. Ese informe debe ser enviado a la Comisión Permanente para su debate y aprobación. En esta instancia podemos ejercer nuestro derecho de defensa", opinó.

Además de ello, Elice confirmó que, si bien todavía no tienen una estrategia preparada, presentarán su defensa en el momento adecuado: "No. No hemos preparado nada. Eso sí, nos prepararemos para defendernos. Solo digo que, luego de leer el informe, siento que, viniendo de esos congresistas, que mayormente solo se representan a sí mismos, es como si hubiera recibido una condecoración cívica", indicó.