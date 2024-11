Francisco Sagasti critica pactos entre la extrema izquierda y derecha: "Es un daño a la ciudadanía"

En entrevista para RPP, el expresidente del Perú Francisco Sagasti se refirió a las alianzas que se vienen registrando entre los políticos de extrema derecha e izquierda y que solo buscarían el propio bienestar de sus grupos parlamentarios, mientras en paralelo ocasionan daño a la ciudadanía.

"(Hay) una palabra muy importante: este canibalismo, pero el canibalismo no es entre los políticos, es el canibalismo de los políticos con la ciudadanía. Nos están comiendo crudos, por decirlo así", sostuvo.

En esa línea, precisó que el mencionado "canibalismo" se percibe con mayor presencia dentro del Congreso, especialmente en las leyes que han venido promulgando los legisladores, que solo buscarían su propio beneficio.

"Lo que estamos viendo es un Congreso que está pasando leyes a la carrera, cambiando todas las instituciones, asumiendo las funciones de Asamblea Constituyente, modificando más de 50 o 60 artículos de la Constitución, o sea que el canibalismo (…) no es entre los políticos, por el contrario, como nunca estamos viendo alianzas entre políticos de extrema derecha y de extrema izquierda en conjunto para ir en contra de la institucionalidad y de todo el país", indicó.

Por otro lado, precisó que si bien durante la APEC se inauguró el megapuerto de Chancay, que afianza las alianzas entre China y Perú, el país asiático no estaría interesado en compartir conocimiento, ciencia y tecnología con nuestro país.

"China está muy interesada en toda la parte comercial, en toda la parte de inversiones, pero no está tan interesada en compartir conocimientos, ciencia, tecnología, por el contrario, durante los últimos 30 o 40 años China se ha caracterizado por tratar de obtener, de manera directa e indirecta -de manera más o menos, en algunos casos, no muy santa- información sobre tecnología y ha dado un enorme salto, pero no está muy interesada en compartirla", enfatizó.

En cambio, Estados Unidos y Europa sí estarían "mucho más interesados en los temas de educación superior e investigación", por lo que aconseja que Perú debería evaluar los diferentes vínculos que se crean con cada país extranjero.