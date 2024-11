Lozano no respondió a la Fiscalía sobre el origen del dinero sospechoso en sus cuentas

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) reportó a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada ingresos y movimientos sospechosos de dinero en las cuentas bancarias del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra.

Cuando fue preguntado por el origen de dichos fondos por el fiscal del caso Los Galácticos, Juan Orihuela Legonia, el dirigente deportivo optó por el silencio. La República también le remitió preguntas a Lozano en relación con los importantes caudales registrados en sus cuentas, pero tampoco respondió. Además, dirigió las mismas a su abogada, Giuliana Loza, pero tampoco contestó.

Como resultado del levantamiento del secreto bancario y tributario dispuesto judicialmente, la Sunat informó al despacho fiscal que Agustín Lozano acreditó ingresos que no corresponderían a los de un presidente de la FPF. El cargo es honorario, el titular no percibe un sueldo.

Entre 2019 y 2023 percibió fondos por aproximadamente S/3 millones cuyo origen Agustín Lozano debe esclarecer, según el expediente fiscal del caso.

El 14 de marzo del 2024, Sunat informó al fiscal Juan Orihuela que Agustín Lozano emitió un recibo por honorarios por un monto de S/637.128, correspondiente al periodo setiembre del 2019 a diciembre del 2023, cuyo desembolso fue pagado por la FPF.

Mediante una carta con fecha 29 de octubre de este año, la FPF explicó que se trataba del abono de los honorarios de Agustín Lozano como miembro del Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida como Conmebol.

Parecía un asunto completamente arreglado. Pero no resultó así. El fiscal Juan Orihuela detectó que la cifra reportada por la Sunat no coincidía con el monto remitido por la Federación Peruana de Fútbol, dirigida por Lozano.

La ruta del dinero

Por ejemplo, según el informe de la FPF, Agustín Lozano recibió el 18 de noviembre del 2019, la suma de US$98.888, pago que se efectuó ese mismo día en dos partes y que fue acreditado en un solo recibo por honorarios: uno de US$50.000 y otro de US$48.888, que al cambio a moneda nacional da un total de S/333.453.

Esta cifra difiere de la cantidad de S/637.128 que reportó la Sunat. Otro caso que llamó la atención al fiscal Juan Orihuela fue que la FPF emitió tres cheques a las cuentas de ahorro

identificadas como: 210-01-0447611, 210-022982801 y 210-02-2993075, de la Caja Piura, a nombre de Agustín Lozano, por S/165.000.

La Fiscalía solicitó información a Caja Piura sobre estas cuentas. Respondió que los cheques se obtuvieron desde una agencia bancaria de San Borja, en Lima, a favor de Agustín Lozano. Y que el dinero fue retirado en el distrito de Chongoyape, en Chiclayo, de la siguiente manera:

6 de junio de 2020: S/ 92.000.

3 de marzo de 2020: S/35.000.

1 de junio de 2020: S/38.000.

El mecanismo

Según la hipótesis del fiscal Juan Orihuela, desde que Agustín Lozano asumió la presidencia de la FPF, entre septiembre de 2019 y mayo de 2023, tuvo el control administrativo de la institución, y en dicho periodo logró incrementar su patrimonio mediante una serie de operaciones aprobadas por la Junta Directiva.

De acuerdo a los estatutos de la FPF, Agustín Lozano como presidente de dicha institución deportiva no tiene un sueldo; sin embargo, sus ingresos mensuales son exorbitantes, conforme a la documentación obtenida mediante el levantamiento del secreto bancario y tributario.

Hay muchas cifras por esclarecer. Como se ha indicado, Lozano se acogió al silencio cuando en la Fiscalía le preguntaron por estos caudales.

De acuerdo con el reporte de la Sunat, Agustín Lozano percibió de parte de la Federación Peruana de Fútbol más de S/2,5 millones desde setiembre de 2019 hasta diciembre de 2023.

El primer pago que recibió Agustín Lozano como presidente de la FPF fue la suma de S/9.105 correspondiente al mes de setiembre de 2019. Pero sus ingresos se triplicaron en octubre de ese año a S/29.314. Y en noviembre la cifra se incrementó notablemente a S/ 637.121.

Según la Fiscalía, Agustín Lozano continuó percibiendo ingresos desmesurados, y de presunto origen sospechoso, como presidente de la FPF. Así, en 2020, recibió S/174.826. En 2021 trepó a S/231.691 y en 2022 a S/306.588. Sin embargo, la cifra más significativa se registró en 2023 cuando Lozano recibió S/1.140.410.

Para el fiscal Orihuela, estos movimientos de dinero implicarían a Agustín Lozano en el presunto delito de lavado de activos, bajo las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.

De mantel largo

Sobre el mismo caso Los Galácticos, la División de Investigación de Estafa y Otras Defraudaciones de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) hizo un análisis de la tarjeta de crédito del BBVA que la FPF entregó a Agustín Lozano. La finalidad era cubrir gastos para sus actividades como dirigente deportivo.

Empero, los agentes policiales detectaron numerosos gastos en restaurantes exclusivos, como el Central, de Virgilio Martínez y Pía León, donde gastó en una sola jornada S/8.595.

También ha consumido con frecuencia almuerzos en el restaurante de comida norteña Fiesta, de Héctor Solís. Los registros indican que no desembolsa menos de S/1.000 por un almuerzo. La última vez fue por S/1.481. Y en El Charrúa, de José Ramenghi, donde en una sola ocasión gastó S/1.921.

Como se ha indicado, este diario trató de comunicarse con Agustín Lozano con la finalidad de obtener su versión referente a las imputaciones de la Fiscalía, pero no contestó.

Por su parte, el jefe de Prensa de la Federación Peruana de Fútbol, Elkin Sotelo, indicó a La República que toda la información económica es de conocimiento del Ministerio Público, así como la declaratoria y pago de impuestos.

“Todo está debidamente sustentado en la fiscalía”, enfatizó Sotelo.

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú, Jhonny Baldovino, aseguró que Agustín Lozano no tiene sueldo como presidente de la FPF.

“Lozano no tiene remuneración como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Los presidentes reciben una dieta del Directorio que asciende a 800 dólares por cada sesión. Y estos directorios son de 2 a 3 veces al mes”, indicó.

“Y la dieta de la Conmebol es de 25.000 a 30.000 dólares mensuales, pero ese dinero va a la cuenta personal de cada presidente, es decir, de Lozano, y no a la cuenta de la FPF”, indicó Baldovino. Cuando la Fiscalía le preguntó a Lozano por los gastos con la tarjeta, respondió que eran “gastos de representación”.

Despiece

Presidente de la FPF no recibe sueldo

● El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Óscar Romero Aquino, confirmó que Agustín Lozano, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no percibe remuneración alguna porque los cargos son ad honorem.

● “En ninguna parte de los estatutos de la FPF se indica que al presidente se le contrata o hay que pagarle sueldo. Eso no

existe. A un presidente se lo elige y es ad honorem”, dijo Óscar Romero a La República.

● Romero aclaró que los ingresos económicos de Agustín Lozano de parte de la Conmebol no deberían girarse a nombre de la FPF, sino a su cuenta personal.