Nicanor Boluarte se encuentra inubicable. El último martes, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la captura del hermano de la presidenta Dina Boluarte tras dictarle 36 meses de prisión preventiva, debido a los presuntos delitos de organización criminal en la modalidad de tráfico de influencias y cohecho por el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

El domingo 17 de noviembre, desde las 4:30 de la tarde, el juez anunció en audiencia que tomaría decisión sobre la prisión preventiva de 4 de las 6 personas que investiga el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). De esta manera, procedió a consultar a los investigados y defensa legal si se encontraban presentes en la sesión con la finalidad de que escuchen su veredicto.

El inicio de la lectura sobre el pedido de prisión recaía en Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. Ese mismo día, a las 4:34 de la tarde, Carhuancho nombró a Boluarte Zegarra para saber si estaba conectado a la audiencia que definía su situación legal. La respuesta de Nicanor no se hizo esperar: "Sí, doctor, presente, buenas tardes".

Al prender su cámara, Nicanor Boluarte estaba en el interior de un auto, por lo que no se descarta que se estaría trasladando a algún lugar ante una decisión contraria. En ese marco, el juez inició la lectura que tuvo que ser interrumpida con el paso de las horas, debido a que se había alargado hasta 11:40 de la noche, es decir, más de 7 horas. El magistrado estaba fundamentando su exposición en cinco hechos que la Fiscalía investiga y por lo que estaba solicitando la prisión preventiva del hermano de la presidenta Dina Boluarte y los demás investigados.

Nicanor Boluarte pasa a ser prófugo de la justicia

El lunes 18, Nicanor Boluarte brilló por su ausencia en la audiencia que reanudó Carhuancho a las 9:00 de mañana . El juez consultó hasta en dos oportunidades si Nicanor se encontraba presente en la sesión; sin embargo, su abogado Luis Vivanco dijo que no se había podido comunicar con él y que desconocía su ubicación.

"No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”, dijo su abogado.

El día de ayer, Nicanor tampoco se conectó de manera virtual a la audiencia y siguió cortando comunicación telefónica con sus abogados Luis Vivanco y Joseph Campos. De acuerdo a la información que accedió este medio, la Fiscalía solicitó a la División de Operaciones de la Digemin de la Policía Nacional del Perú que realice el OVISE (observación, vigilancia y seguimiento) al hermano de Dina Boluarte y a los investigados del caso 'Los Waykis en la Sombra'.

De esta manera, los agentes de la PNP tenían la función de seguir todos los movimientos de Nicanor Boluarte, desde su vivienda ubicada en el distrito de San Borja, además de reportar si salía del domicilio. Sin embargo, esta labor no se habría cumplido, debido a que ahora nadie conoce el paradero de Nicanor desde su última aparición en la audiencia. Incluso el propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no conoce cuál es la ubicación de su ex cliente.