Dina Boluarte no se pronunció sobre la clandestinidad de su hermano en discurso desde Palacio de Gobierno

La presidenta se pronunció desde Palacio de Gobierno, menos de 48 horas después de la orden de 36 meses de prisión preventiva contra su hermano Nicanor Boluarte. A pesar de ello, no hizo mención de la situación judicial del presunto líder de Los Waykis en la Sombra, quien se encuentra en la clandestinidad mucho antes de conocer la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.

El discurso de la jefa de Estado se brindó a raíz del feminicidio de Sheyla Cóndor, joven asesinada por un efectivo policial quien luego se quitó la vida. Al respecto, la jefa de Estado exhortó a la Policía Nacional de Perú y al Ministerio Público la investigación del caso.

“En estos momentos también es necesario alzar la voz sobre un tema urgente y al que ningún peruano puede ser indiferente: la violencia contra nuestras hermanas mujeres, nuestras jóvenes, nuestras niñas. Todos tendríamos que ser agentes de prevención y de cambio frente a la violencia. Los feminicidios tienen que parar y la indiferencia hacia la violencia también”, expresó.

Nicanor Boluarte no se entregará a la justicia, según su abogado: "Esperaremos a que la Corte Superior revise la apelación"

El abogado de Nicanor Boluarte afirmó que su defendido no planea entregarse a las autoridades en el marco del proceso judicial relacionado con el caso "Los Waykis en la Sombra". En ese contexto, calificó como arbitraria y políticamente influenciada la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Además, el abogado explicó que aguardarán la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la medida de prisión preventiva dictada en contra de Nicanor Boluarte.

"Nosotros vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento es que se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial. Mientras la decisión no sea firme, nosotros no podríamos adelantar un juicio de calificarlo como prófugo, ni tampoco evaluar el sometimiento a una decisión que a todas luces es arbitraria", dijo para los medios.

En cuanto al paradero de Nicanor, su representante legal indicó que lo desconoce. Sin embargo, sostuvo que él comprende que está ejerciendo su derecho a no someterse a una decisión que muchos consideran arbitraria e injusta, la cual afirmó tener un trasfondo político.

Nicanor Boluarte no ingresará a la lista de los más buscados: “No cumple las condiciones”

Mucho antes de que que se ordene 36 meses de prisión preventiva en su contra, Nicanor Boluarte ya se encontraba en la clandestinidad. Evidencia de ello fue su ausencia en las últimas audiencias en las que el juez Richard Concepción Carhuancho dio lectura de la resolución que, finalmente, dictó la referida medida restrictiva por el caso Los Waykis en la Sombra.

Al ser consultado por ello, el primer ministro Gustavo Adrianzén, aceptó que no conoce el paradero del hermano de la presidenta. A pesar de ello, dijo que Nicanor no será incluido en la Lista de Los más buscados, programa del Ministerio del Interior (Mininter) que ofrece grandes sumas económicas a cambio de algún dato que logré la ubicación y captura de un prófugo de la justicia.

"Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie. Con relación a que si va estar incluido en la lista de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe y hasta donde sé no es necesariamente que los que están en esta condición lo sean", declaró en una sesión del Consejo de Ministros.