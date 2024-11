Mucho antes de que que se ordene 36 meses de prisión preventiva en su contra, Nicanor Boluarte ya se encontraba en la clandestinidad. Evidencia de ello fue su ausencia en las últimas audiencias en las que el juez Richard Concepción Carhuancho dio lectura de la resolución que, finalmente, dictó la referida medida restrictiva por el caso Los Waykis en la Sombra.

Al ser consultado por ello, el primer ministro Gustavo Adrianzén, aceptó que no conoce el paradero del hermano de la presidenta. A pesar de ello, dijo que Nicanor no será incluido en la Lista de Los más buscados, programa del Ministerio del Interior (Mininter) que ofrece grandes sumas económicas a cambio de algún dato que logré la ubicación y captura de un prófugo de la justicia.

"Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie. Con relación a que si va estar incluido en la lista de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe y hasta donde sé no es necesariamente que los que están en esta condición lo sean", declaró en una sesión del Consejo de Ministros.

Primer ministro descarta posible vinculación de Dina Boluarte a Los Waykis en la Sombra

En la misma línea, cuando fue consultado por la similar situación en la que se encuentra Vladimir Cerrón, el jefe del gabinete no descartó que en Perú existan las "condiciones" que permitan la clandestinidad de ambos prófugos de la justicia.

"No quiere adelantarme a decir absolutamente nada, pero me imagino que hay algunas condiciones para que esto ocurra y porque está Vladimir Cerrón bajo esta condición que está más de un año fugado", indicó.

"Nosotros nos encontramos en la posición de afirmar que Cerrón viene siendo buscando por la Policía. (Nicanor Boluarte) no pertenece al Ejecutivo. Su caso se encuentra en el Poder Judicial y es la instancia donde se tendrá que resolver", agregó.

Además, aprovechó en deslindar cualquier vinculación entre la jefa de Estado y Los Waykis en la Sombra. "No puedo admitir que se haga un ejercicio de judicialización de la política y que se pretenda vincular a la señora presidenta con esta presunta organización criminal y que se use este argumento para decir que hay una incapacidad moral de la presidenta y promover una vacancia contra ella. Ella no tiene absolutamente nada que ver. Por otro lado, esto de crear organización criminal haciendo un arbolito en la pizarra no es suficiente para probar absolutamente nada. Me doy cuenta que como sea quiere vincular a la señor a la presidenta con estas cosas", manifestó.